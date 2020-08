La Policía Local, a la caza de los locales clandestinos que acogen reuniones ilegales

En los municipios más pequeños, las peñas están muy localizadas, por lo que resultará más sencillo comprobar que se cumple la orden de la Junta de Castilla y León de cerrar estos locales en los que resulta difícil garantizar que se cumplen las medidas de prevención y registrar quienes han pasado por ellos. En la ciudad de Salamanca es más complicado, ya que oficialmente tan solo están registrados como peñas un par de locales pero existen muchos otros, así como garajes o entreplantas que son utilizados por grupos de amigos —mayoritariamente de jóvenes, aunque también de otras franjas de edad— para organizar fiestas o simplemente para reunirse a comer o beber. Consciente de esta situación, la Concejalía de Seguridad Ciudadana, con el edil Fernando Carabias a su frente, venía trabajando desde hace semanas en un plan para controlar las actividades que se realizan en estos espacios y en vías para poder cerrarlos si se detectaba que eran potenciales focos de contagio. Desde hoy la Junta se lo ha puesto en bandeja con la orden de cierre. Por ello, la Policía Local ha iniciado un rastreo por toda la ciudad de las “peñas” que no figuran en ningún tipo de registro.

Para encontrarlas y poder comprobar que efectivamente están cerradas y no albergan ningún tipo de reunión o fiesta, los agentes recurrirán a los “antecedentes”. El Consistorio tiene localizados en torno a una decena de locales repartidos por toda la ciudad, a los que la Policía ha tenido que acudir a lo largo de los últimos años en varias ocasiones por quejas de los vecinos derivadas del ruido y molestias que generaban. Son los casos más flagrantes, a los que los efectivos municipales acudirán con un documento que les permita decretar su clausura si continúan operativos y albergan reuniones de carácter lúdico o festivo. Pero no son los únicos casos, según informan fuentes municipales, los agentes tienen localizados otra decena de inmuebles y locales en los que puntualmente se han producido fiestas privadas. A estos también se les va a vigilar, pero aún así no son probablemente todas las “peñas” que existen en la ciudad. Por ello, el Consistorio aprovechará el “barrido” que va a hacer por todo el municipio en busca de este tipo de locales, para generar una especie de “censo” de los inmuebles que acogen este tipo de actividades y que no están registrados como tales.