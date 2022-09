La petición de controles específicos para conductores de mayor edad

Luis Rodero, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Salamanca, recuperó este pasado viernes la polémica sobre los permisos de conducción en personas mayores de 65 años. Defendió que “el carné de conducir no se debe retirar por edad, pero deben hacerse reconocimientos en condiciones, serios y más frecuentes”. Consideró necesaria la puesta en marcha de controles específicos para esta población, “que sean serios”, y añadió que quizás no sea lo ideal conceder permisos a personas de 80 años por cinco años, sino por menos. Se mostró partidario de que se identifique al conductor mayor con una “M”, propuesta planteada hace unos años y que no caló. Realizó estas declaraciones durante la presentación de las jornadas Vial Week Salamanca, organizadas por la Fundación CNAE. Luis Rodero encabezó el acto acompañado por el presidente de la Cámara, Benjamín Crespo; por el edil de Protección Ciudadana, Fernando Carabias; y por el presidente de CES, Antonio Rollán.