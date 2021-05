La pastelería de Nubia, un sueño frustrado por la pandemia

Emprender nunca es fácil. Para conseguir el éxito entran en juego varios factores. Se necesita esfuerzo, muchas horas de trabajo, visión de mercado y también suerte. Esta última no la tuvo Nubia Fabia de Olivera o, sí, la tuvo, pero toda de la mala. Su ilusión, la de abrir una pastelería en la ciudad, se había convertido en una realidad al inicio de 2020. Sin embargo, en marzo ese sueño comenzó a truncarse por culpa del maldito coronavirus.

“Llevaba desde 2019 sin un contrato fijo, por lo que decidí montar una pastelería. Al poco tiempo comenzó la pandemia y apenas pude mantener el negocio abierto ocho meses”, explica Nubia. Una embestida del destino que no ha sido la única. Al igual que miles de personas que se han quedado sin trabajo o han tenido que cerrar su negocio, las posibilidades de reengancharse al mercado laboral son mínimas en la situación actual. “Directamente no he encontrado nada”, asegura.

Nubia se lamenta de que las pocas empresas que contratan ahora son cada vez más reacias a incorporar a determinados trabajadores. “Por ser mujer y tener más de 40 años resulta más difícil encontrar un empleo”, señala, a la vez que advierte de que la situación para los más jóvenes tampoco es prometedora. “Mi hija tiene 22 años y ha conseguido un trabajo, pero en unas condiciones que no son las más adecuadas”, denuncia.

Nubia resiste gracias a la ayuda que le presta Cáritas Salamanca, también desde el punto de vista laboral. La organización diocesana constata su preocupación por la situación que atraviesan personas como Nubia, que con 44 años ve como muchas puertas se le cierran por la edad. “A partir de los 45, muchos empiezan a sentirse fuera del mercado de trabajo”, afirma María Elices, coordinadora del área de inserción laboral. El coronavirus ha agudizado las dificultades de determinados sectores “porque los periodos en paro son ahora más prolongados, a lo que se suma una mayor precariedad en muchos puestos de trabajo”, indica.

Ante tantos obstáculos, el futuro de Nubia comienza a alejarse de Salamanca. “Aquí donde más solía haber trabajo era en la hostelería, pero fíjate como está ahora. Y otros sectores en los que puede haber algo más de estabilidad, como el sector de la limpieza o las residencias para ancianos, resulta muy difícil entrar, porque hay pocos huecos libres y muchas demanda”, analiza. Por eso ella y su hija están buscando empleo en la costa, donde confían en tener más posibilidades de cara al inicio del verano.