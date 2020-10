“La pandemia me sacó de la calle”, el testimonio de un sintecho en Salamanca

Manuel apoya sobre su palma extendida la esperanza para comer. Sobre las rodillas flexionadas y la cabeza doblada solo ve arterias completamente vacías. Se acaba de despertar de su sueño ligero en el pasaje de la Plaza Mayor y como una pesadilla todo el mundo ha desaparecido. Se frota los ojos. Es Salamanca en un 15 de marzo en la retina de los ojos que nadie mira. Son días raros. “Llevaba cinco meses en la calle durmiendo en cajeros y como cada día me levanté y no había nadie”, detalla. Se repitió al día siguiente. “Las pocas personas que había en la calle se paraban para ayudarme. Había una ola de solidaridad que no había visto nunca”, recuerda sobre aquellos primeros días del estado de alarma donde nadie sabía nada.

Primeros encuentros con agentes. Palabras huecas para explicar que su refugio estaba en el pasaje más cercano a la Plaza Mayor. Fueron cuatro o cinco días en los que reinaba la incertidumbre mientras que Ayuntamiento y organizaciones trataban de recuperar la dignidad. “Un agente de la Policía me dio el teléfono de los Servicios Sociales y me explicó que podía ir al albergue Lazarillo”. “Puedo decir que la pandemia me sacó de mi situación de calle”, reconoce. Tras el paso por el albergue municipal, Manuel fue uno de los seis ingresos que entró en Padre Damián derivado del albergue municipal. “Tengo 50 años y ahora estoy formándome para buscar un empleo, algo que hace unos meses ni siquiera me podía ni plantear”. Llegó desnutrido al albergue municipal y pudo ir recuperando poco a poco las rutinas sociales: comida tres veces al día, una ducha diaria, talleres para socializar. Sensaciones que había perdido. “No estaba bien alimentado porque comía en función de lo que me daban pidiendo y el albergue y ahora Padre Damián fueron un descanso muy grande”.

Cuando lee la campaña de Cáritas ‘No tener casa mata’ asume con sinceridad. “Cuando duermes en la calle no puedes buscar trabajo. Ya simplemente presentarte de forma aseada a un empleo era un verdadero infierno porque no tenías donde hacerlo”, reconoce durante los pocos meses que concilió hacer “chapuzas” con la vida en la calle. “Lo recuerdo como algo muy penoso”, asume sobre un tipo de vida en el que se sentía “completamente desamparado”. “Afortunadamente la mayor parte de la población tiene garantizadas todas estas cosas que consideramos mínimas como casa, vivienda, higiene pero cuando entras en ese círculo vicioso ves que hay mucha gente en la misma situación que nunca te habías fijado en ella”, se sincera. La ausencia de un hogar al que volver disuelve las relaciones sociales, el mundo laboral y cualquier opción de reinserción. “Hay personas como yo, pero también inmigrantes que no tienen nada, presos que han cumplido su condena y no tienen un hogar al que volver...” continúa enumerando sobre una realidad que hasta hace no mucho desconocía y que pensaba que sería su sino al perder toda esperanza de recuperación.

Ahora ve el mundo con otra mirada. Han pasado ocho meses desde que arrancó la pandemia pero ahora tiene un hogar desde el que buscar un empleo, a la vez que se forma para poder volver a tener una independencia y una nueva vida, el objetivo último que persigue el centro para personas sin hogar Padre Damián. Su horizonte está ahora en la finalización de los cursos y encontrar un trabajo. Pero paso a paso. Se ha acostumbrado a no pensar a largo plazo, huellas que quedan grabadas a fuego en la memoria de su pasado cercano en la calle. Se despide jugando entre las hojas marchitas tras aprender que llegará la primavera.