Poco antes de las cuatro de la tarde, la plaza Robert Schuman del barrio del Zurguén se llena. Pegados a la pared, los usuarios provistos de mascarilla esperan el reparto de fruta, ya que hace dos días entregaron los productos no perecederos para pasar el mes. No se aprecia el final de la cola. Tras completar parte del pequeño cuadrilátero, la fila se extiende hasta el paseo Cuatro Calzadas. Apenas se dibujan los rostros y muchos de ellos advierten que prefieren no ser fotografiados. Es el regreso de colas que no se veían desde los peores años de la crisis económica y que se reflejan en las entidades de reparto como Ayusal.

Un voluntario vacía el cargamento de fruta de las furgonetas, mientras otro rocía la entrada del local con un desinfectante que le facilitaron integrantes de la UME. “Estamos desbordados. Nunca habíamos visto esto nunca antes”, explica Jesús González Piris, responsable de Ayusal, que traslada su visión de la crisis. “Ahora estamos dando alimentos a 650 personas, pero es que tenemos a 100 esperando que los valorarán el viernes los trabajadores sociales, son casi el doble de los que teníamos en marzo”.

En la cola se funden las historias. Muchos prefieren ocultar su rostro, aunque no su historia. “A mi hija la despidieron cuando se quedó embarazada y ahora está con un niño de ocho meses y uno de siete con una pequeña ayuda”. Esta abuela reconoce que la primera vez que acudió a las puertas de Ayusal sintió vergüenza, aunque hizo de tripas corazón. “Es mi hija, haría cualquier cosa por ella”, subraya mientras llena el carro de fruta junto al abuelo.

El confinamiento y el freno de los trámites administrativos ha afectado también a las personas que se encontraban en solicitud de asilo, pendientes del permiso definitivo de refugiado. Olga Caliari llegó de Colombia a principios de año huyendo de su país y se encontraba en situación de asilo. Tenía una cita en Madrid el 31 de marzo que podía haberle ayudado, pero se anuló. Los ahorros se fundieron con el alquiler, la alimentación y los gastos. “No tengo ningún ingreso, así que si hay que hacer cola para comer, se hace”.

En los casos que las personas ya eran vulnerables y recibían la Renta Garantizada de Ciudadanía, el confinamiento y las circunstancias personales han provocado que se empeore la situación. Lo cuenta María Rocío Bermúdez. “En el confinamiento hemos pasado a ser seis en casa que sobrevivimos solo con mi renta. Debo la luz, el agua y el gas”, reconoce en un mes que además ha sufrido el “embargo de la cartilla”, en lo que, a su juicio, ha sido un “error administrativo”. “Junio lo veo muy crudo”, resume mientras se encuentra en el final de una cola que rodea un parque infantil vacío en el que aún son visibles los precintos.

Algunos de los afectados como Lunas, nombre ficticio, perdieron la esperanza con la crisis en la que perdieron su empleo. Ahora con 59 años y tan solo recibiendo una prestación de Cáritas reconoce que no tiene esperanzas de volver a trabajar. “Mi tiempo ya pasó, por lo menos procuro ayudar a los que me dan de comer”. Otros voluntarios han optado por ayudar mientras que estaban en el ERTE y han cambiado su oficio por llamar a las puertas de todos los negocios. “La generosidad está siendo increíble”, explica Daniel que ha conseguido contactar esta semana con empresarios chacineros de Guijuelo para que donen productos. En las tres horas que se mantiene abierta la sede para el reparto de fruta, la cola no flojea. El primer tirón fuerte es a las cuatro de la tarde con un centenar de personas. A las siete tampoco podrán cerrar hoy las puertas. Las colas del hambre no entienden de confinamiento. Ni de medidas de alivio.