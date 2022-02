La otra cara de la subida del sueldo mínimo: autónomos salmantinos que no llegan a mileuristas

Uno de cada tres autónomos de Salamanca no llega al Salario Mínino Interprofesional (SMI), lo que significa que en la provincia 12.098 trabajadores por cuenta propia ni si quiera son “mileuristas”. Así lo pone de manifiesto Eduardo Abad, presidente de la agrupación UPTA, quien lamenta que teniendo en cuenta los ingresos netos de este colectivo “en Salamanca tenemos un problema”, ya que las actividades económicas que desarrollan no son capaces de generar ingresos “suficientes”, entre ellos, autónomos colaboradores y con pluriactividad. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, destaca que el autónomo lo primero que hace es pagar sus facturas. “Al final a su casa lo que llega es lo que ha ganado y hay profesionales que no suben de 600 o 700 euros al mes”. Hace alusión a colectivos vinculados al comercio, a los talleres mecánicos, feriantes o escuelas de español.