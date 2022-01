La oportunidad de estar en los Cursos de Derecho de Salamanca

Por primera vez ha tenido la ocasión de matricularse en los Cursos de Especialización en Derecho que organiza la Fundación General de la Universidad de Salamanca. “Trabajo para el poder judicial de Costa Rica y los ha promocionado, así que me pareció una gran oportunidad”, reconocía Esteban después de la primera clase del programa formativo sobre “Crimen organizado, corrupción y terrorismo” que espera le amplíe sus conocimientos en criminalidad transnacional. Una declaración jurada responsable ha sido lo único que le pidieron para entrar en España. Reconoce que estuvo pendiente de las restricciones, pero no le pareció que la situación fuera tan grave como para cambiar sus planes.

Como este joven costarricense, la mayoría del centenar de profesionales iberoamericanos que han cruzado el “charco” para acudir a los cursos de la Universidad se muestran tranquilos, incluso algunos planean aprovechar esta estancia para, una vez que acaben estas dos semanas de formación, hacer turismo por España y Europa. “Trabajo en la Fiscalía de Crimen Organizado en Perú y estos cursos me ayudan en mis aspiraciones profesionales y también en el desempeño de mis funciones”, manifestó Griselda Tatiana Cumpa y reconoció que después tenía previsto algunos viajes.

Esta ha sido la primera oportunidad que ha tenido la joven peruana de acudir a Salamanca, nada que ver con Gisele Alves, que va por su décimo curso. Natural de Brasil, este año no se había matriculado, pero ha viajado justo en estas fechas acompañando a un grupo de estudiantes de un máster que comparten la universidad en la que trabaja (Cándido Méndez) y la de Salamanca y el miércoles, tras la inauguración de los Cursos de Especialización en Derecho se inscribió. “Me va muy bien tener el conocimiento que aporta cada uno de los cursos”, comentaba ayer en el descanso de las clases y añadía: “Están muy bien valorados en Brasil y en mi universidad”.

Respecto a la pandemia de la covid-19, la joven brasileña se mostraba tranquila. “La situación en Río de Janeiro es igual que en España, así que me podría contagiar en los dos sitios, y yo prefiero aprovechar y estar aquí formándome. Además, estoy vacunada, por lo que no tengo miedo”. Cogió un vuelo directo desde Río de Janeiro a Madrid y la llegar al aeropuerto español presentó el certificado de vacunación y tuvo que rellenar la declaración responsable. Ese documento a través de un código QR se lo han pedido para entrar en el país a todos los alumnos, pero muchos aseguraban ayer que no tuvieron que hacerse ninguna prueba diagnóstica.

Así lo señaló Tomás, un abogado de Argentina, que tenía muy buenas vibraciones después de recibir la primera clase. “Decidí venir porque la Universidad de Salamanca tiene un prestigio muy importante, mundialmente conocida. Mi idea era haber venido el año pasado, pero como se suspendió, en cuanto se abrió la matrícula este curso me inscribí porque quería vivir esta experiencia que me servirá para potenciar mi trabajo como abogado litigante”. Con el estaba Eduardo, un veterano que vino hace diez años y ahora realiza otra especialidad.

En esta edición hay muchos argentinos como María Laura y Lucila, que se mostraban sorprendidas de que todo el mundo llevara mascarilla en Salamanca. “Allá nadie usa la máscara y quien lo hace la lleva mal”, aseguraron.

Por delante tienen dos semanas para disfrutar de Salamanca y ampliar sus conocimientos en Derecho con los profesores de la Universidad de Salamanca, pero también expertos llegados de otras instituciones, como Ignacio Stampa, de la Fiscalía Provincial de Madrid.