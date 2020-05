Definitivamente, y tras una una nueva rectificación en el seno del Gobierno, las rebajas del comercio presencial estarán prohibidas para evitar aglomeraciones, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El ejecutivo sí permitirá las promociones a través de la venta por internet, lo que ha sido calificado por los empresarios de un agravio comparativo. Ambas decisiones han supuesto un jarro de agua fría para un sector vital en Salamanca, dado que antes del estado de alarma dependían de él 12.000 empleados en la provincia y 2.700 autónomos, según los datos del Ministerio de la Seguridad Social.

Los empresarios del comercio, sobre todo del textil y del calzado, pretendían utilizar la campaña para liquidar los productos de temporada, fondos que muchos necesitan para pagar a los proveedores después de dos meses cerrados y con cero ingresos. Ahora ven cómo sus negocios se ponen en peligro, una vez que en la Fase 0 de desescalada solo pueden vender con cita previa y sin apenas afluencia.

“Esto es un caos. No sé cómo denominarlo. Hoy es blanco y mañana negro. Los comerciantes esperábamos las rebajas porque la caja de pagos está ahí y ahora nos las prohíben”, clama Alberto Vicente, dueño de un pequeño comercio de textil y hogar de Salamanca. “Tenemos la tienda abierta con cita previa, pero evidentemente el flujo de clientes es mínimo porque la gente tiene miedo, a pesar de que tenemos medidas de seguridad”, continúa. El empresario considera que la decisión “supone un nudo más en la cuerda del ahorcado”. Defiende que igual que hay colas en panaderías o en pescaderías “¿por qué no puede haberlas en las tiendas?”. Lamenta que estas medidas hunden cada vez más al pequeño comercio. “Es ilógico que no nos permitan hacer rebajas, es como si quisieran hundirnos más”. Añade: “Es desesperante esperar, pero no podemos hacer nada, tener paciencia y hasta donde lleguemos. Pero habrá un día que ya no podamos hacer nada y tengamos que cerrar la puerta”, señala Alberto, del que dependen dos empleados.