La opinión de los expertos salmantinos sobre la vacuna de AstraZeneca

“Me parece que se está exagerando un poco con el tema. No creo que haya que parar la vacunación, sino simplemente apartar el lote en cuestión hasta que en Dinamarca averigüen si esos pocos casos de trombos son en realidad causados por la vacuna y si en realidad hay un aumento de personas con trombos entre los vacunados respecto a los no vacunados”, asegura Ana Fernández-Sesma, prestigiosa viróloga del Hospital Monte Sinaí de Nueva York y añade: “Creo que la EMA (Agencia Europea del Medicamento) se ha manifestado llamando a la calma y estoy de acuerdo. En este tipo de vacunaciones masivas puede haber algún caso muy aislado con efectos adversos, pero puede ser también una casualidad”. Además, la catedrática apunta que en Inglaterra en 5 millones de vacunados no se ha observado ningún caso.

AstraZeneca ha sido la vacuna inyectada a los estudiantes de la Universidad de Salamanca que están realizando prácticas en centros sanitarios. Alrededor de 2.000 alumnos de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Odontología, Psicología, Logopedia y Terapia Ocupacional, entre otros, recibieron la primera dosis de esta vacuna la semana pasada. Luis Félix Valero, epidemiólogo de la Universidad de Salamanca, comenta: “Los alumnos de la Universidad de Salamanca que realizan prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios vacunados han presentado las reacciones adversas descritas como más frecuentes: dolor o inflamación en lugar de la inyección, cansancio y fiebre”. Sobre la paralización del proceso de vacunación, el experto comenta: “Son las agencias reguladoras (Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española) las que tienen que evaluar si los efectos adversos notificados están asociados o no a la vacuna. Según las agencias reguladoras, de momento, no parece muy probable que sea así”.

Mucho más cauteloso se muestra Antonio Muro, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca. “Creo que hay que ser prudentes y seguir las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento que, por cierto, estuvo muy acertada al no recomendar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 ya que había pocos datos concluyentes en ese segmento de población”, apunta el especialista que siempre ha defendido las virtudes de las vacunas en líneas generales.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha explicado que el número de eventos trombóticos entre la población que ha recibido esta vacuna no es diferente del que se puede esperar en condiciones normales. En cifras concretas, en España se produjeron en 2018 un total de 11 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes de 35 a 39 años por embolismo pulmonar. La incidencia anual de tromboembolismo pulmonar se estima entre 70 y 113 casos por cada 100.000 personas de cualquier edad, pero se incrementa entre las personas mayores, con 82 casos por cada 100.000 de 65 a 69 años. Al vacunar a cientos de miles de personas, señalan, es de esperar que alguno de estos episodios coincida temporalmente. En este sentido, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología pone un ejemplo: “Si me vacuno de la gripe y a la semana me da un infarto, ¿la vacuna de la gripe produce infartos? No, lo que hay es una relación temporal de casualidad, no de causalidad”, afirma. Por eso, considera que antes de tomar decisiones drásticas habría que estudiar, precisamente, si existe alguna relación entre los casos de trombos graves y el fármaco de AstraZeneca.