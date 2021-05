Los conductores que circulaban por las calles de Salamanca este martes tuvieron diferentes reacciones tras la entrada en vigor de la nueva norma con las calles limitadas a 30 km/h.

José Aurelio Francisco Valiente, vecino de Babilafuente, reconocía este martes a la salida del parking de Santa Eulalia que no se había percatado de la entrada en vigor de la medida. Pese a ello explicaba que “la circulación estaba como cualquier otro día” y mostraba ciertas reticencias. “No creo que contribuya a nada esta medida. ¿Por qué no ponen más parkings gratuitos en el centro, por qué no aportan soluciones para todos?”, se preguntaba.

José Manuel Jiménez, sin embargo, tenía otra percepción. “He percibido más lentitud que otros días, sobre todo en Gran Vía y en Canalejas, donde íbamos muy lentos”, afirmaba. Eso sí, reconoce que si esta medida “sirve para reducir el número de accidentes y su gravedad, bienvenida sea”. Aunque también pone una pega: “Quien tenga que cruzar Salamanca deberá armarse de paciencia”.

Manuel Morán era tajante sobre la nueva medida. “Lo fundamental y lo que de verdad hace falta es que se cumpla”, decía tras haber aparcado su coche en el centro. Este vecino de Carbajosa aplaudía medidas como ésta “para rebajar el número de accidentes”, al tiempo que reconocía que apenas había percibido diferencias en el tráfico de la capital respecto a días anteriores.

Arturo Izquierdo se desplazaba este martes al centro, procedente de Aldealengua, donde reside. Asegura que el tráfico era “fluido” y que conocía la norma desde hacía tiempo, por lo que se había acostumbrado a reducir la velocidad. “No se gana mucho más tiempo”, reconoce.

Otros conductores afirman, sin embargo, que “el tiempo es oro” y esta norma puede afectar a sus trabajos. Así lo explica José María Mir. “El lunes me lo dijeron. Así que voy a la velocidad que marca la vía, no estoy para pagar multas”, pese a que reconoce que “si voy más despacio gano menos”. En este sentido se manifestaba Borja Escobar, recién llegado de Segovia, su ciudad. “Me parece una medida excesiva, porque rebajar 20 km/h de golpe, con cualquier descuido, supondrá un golpe para los bolsillos”, afirma. También reconoce que conocía la entrada en vigor de la norma, pero por motivos de trabajo no se ha fijado en el velocímetro de su coche.