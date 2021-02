La okupación, en mínimos en Salamanca

La Fiscalía de Salamanca recuerda que el delito de usurpación de inmueble suele ser fácil de demostrar si el dueño aporta el título de propiedad. No obstante, posteriormente ha de comprobarse que la persona o personas que están dentro no sean un inquilino que no paga el alquiler. Si se da esta situación, el procedimiento deja de ser penal y va por vía civil, ya que no se trataría de una okupación de un inmueble al haber entrado en la vivienda de manera legal con un contrato.