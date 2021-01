La odisea de una salmantina en Barajas: tres días tirada y sin vuelo

Tras disfrutar de las Navidades en su tierra, la salmantina Marta Sanz tenía previsto volar el pasado viernes desde Madrid hasta el norte de Italia donde reside, sin embargo tras un fin de semana para olvidar con la borrasca “Filomena” sobre Madrid, la incertidumbre en el aeropuerto, las cancelaciones y reprogramaciones de vuelo y los problemas de movilidad, finalmente no ha podido cumplir su objetivo y este lunes tuvo que regresar de nuevo a Guijuelo sin saber cuándo podrá retornar a Italia.

Marta volaba inicialmente el 8 de enero a Bérgamo, en Milán. Conocedora del temporal que se avecinaba partió de Guijuelo a las tres de la tarde en el coche con su padre y tardó cuatro horas en llegar a Barajas donde su vuelo de Ryanair tenía previsto despegar a las nueve de la noche. “En la M-40 ya empezamos a ver a los primeros coches que se quedaban tirados en las cunetas y llegando al aeropuerto avanzábamos muy despacio. Mi padre me dejó en la terminal y después se quedó en un hotel de Alcobendas sabiendo que ya no podría regresar a Salamanca”, relata esta salmantina, que vivió cinco horas y media de incertidumbre en la puerta de embarque viendo por la ventana su avión y la pista nevada mientras la compañía hacía “mutis” sobre la situación. “El avión del Real Madrid pudo despegar y por eso en algún momento pensamos que se podía pero cuando Ábalos anunció el cierre de Barajas, la compañía seguía sin cancelar el vuelo para no indemnizarnos”, se queja Marta, que optó por salir rápidamente al último metro para llegar a Alcobendas. En plena nevada, su padre acudió a buscarle a la boca del metro con las cadenas en el coche.

“He sido una afortunada por estar en el hotel porque mucha gente se ha tenido que quedar en los aeropuertos, estaciones de metro y en la misma carretera”, reconoce Marta, que tras recibir la confirmación de la cancelación de su vuelo pidió el reembolso y decidió comprarse otro para el domingo a las 21 horas. “Un error”, reconoce. Ese día cuando estaba saliendo del hotel recibió el aviso de que se reprogramaba para el lunes a las 13 horas. “Hoy (por este lunes) cuando estaba saliendo hacia Barajas me llegó el mensaje de que se retrasaba otra vez a las 16 horas y como ya estaba en carretera decidí darme la vuelta y poner una reclamación. No puedes tener a la gente en la terminal reprogramando el vuelo constantemente. Sabía que en Barajas iba a ser un caos. Estoy siendo muy cuidadosa con el COVID y no me iba a arriesgar en una cola con gente que no tiene la opción de volver a casa”, subraya.