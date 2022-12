La odisea de un venezolano en Salamanca: “No hemos puesto la calefacción ni un día”

Freddy José pensaba que su llegada a Salamanca acabaría con una odisea que empezó en 2018 para huir del régimen venezolano que le estaba arruinando la vida. No fue así. Abogado de profesión y especialista en relaciones laborales dejó su país natal para viajar a Estados Unidos con el objetivo de asentar allí su familia ya que contaba con un visado americano. Marchó dejando a su hijo de 8 meses con el objetivo de verle pronto. “Fue duro, pero pensaba que gracias a ese tiempo alejados todo mejoraría”.

Tras pasar allí dos años fue imposible llevar a su familia y volvió a intentarlo en Chile, pero coincidió con la exigencia de un visado. Todo volvía a complicarse y la posibilidad de separarse no se contemplaba. “Perder a mi familia no estaba en mi pensamiento”.

En 2020 deciden venir a España y concretamente a Salamanca. Se asentaron primero en Ledesma y tras pedir la solicitud de asilo y estar diez meses sin trabajar y vivir con los ahorros que traían recibieron la tarjeta roja provisional que les permitía acceder a un empleo. “Ambos comenzamos a trabajar ambos en hostelería. Aunque no era nuestra profesión principal nos estaba yendo muy bien en Salamanca y nos gustaba. Decidimos trasladarnos a la capital con nuestros hijos”, resume.

Sin embargo, hace cuatro meses llegó la peor noticia: “Nos llegó la notificación de la negativa del asilo y automáticamente nos quedamos sin empleo y en situación irregular”. Todos los pilares se volvieron barro. Tuvieron que recurrir a Cáritas para pagar el alquiler y los suministros y sobre todo ajustarse al máximo para llegar a fin de mes. “Ajustamos el cinturón hasta el último agujero. Consumimos lo estrictamente necesario y la calefacción no la hemos puesto ni un día. Nos tenemos que apretar”. Reconoce que sin el apoyo de la ONG no podrían permanecer en su vivienda, ya que no pueden acceder a un empleo hasta que se tramite su solicitud de arraigo. “Parece absurdo que te soliciten trabajar, cuando hemos tenido que renunciar a nuestros empleos”.