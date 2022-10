La odisea de los médicos no comunitarios en Salamanca

El próximo 23 de diciembre finaliza el plazo excepcional por el que se está permitiendo trabajar a los médicos extracomunitarios -procedentes de fuera de la Unión Europea- que aún no tengan homologado en España su título de especialista, pero que al menos estén en proceso para conseguirlo.

Si el Gobierno no prolonga los plazos, decenas de médicos de familia de Castilla y León van a dejar vacías sus consultas -sobre todo en zona rurales- porque “en dos meses no dará tiempo a completar el proceso”, afirma una de las médicas de Salamanca que ha tenido que pasar por el calvario de la homologación.

Gretel Liliam Pérez es una facultativa cubana que llegó a Salamanca en 2009, pero que no ha conseguido el reconocimiento de su título de especialista en Medicina de Familia hasta 2021. Doce años de pruebas y papeleo que, de no ser por la pandemia, puede que todavía no se hubieran resuelto.

“Llegué en 2009 y lo primero que hice fue solicitar la homologación de mi título de Medicina, que en tres meses me lo dieron. Después necesitaba homologar la especialidad de Medicina de Familia para poder trabajar en Atención Primaria y la solicité en 2010, pero en 2012 me llegó una carta diciendo que iban a convocar el Examen Teórico Práctico para Médicos Extracomonutarios. Dijeron que esos exámenes se harían cada año, pero no se volvió a realizar hasta 2019, que fue cuando aprobé”.

Superar aquel examen tampoco le sirvió para el reconocimiento definitivo de su titulo: “Posteriormente me dijeron que tenía que superar tres meses de práctica siendo evaluada por un tutor, pero como era un requisito nuevo nadie sabía que había que hacer. Hablamos con Valladolid para determinar las pautas de cómo hacer esas prácticas y no las puede realizar hasta 2021”, repasa la sanitaria.

Hasta entonces -durante más de una década- solo se le permitía trabajar en la medicina privada, pero la irrupción de la pandemia obligó al Gobierno a levantar la mano y permitir que los cientos de médicos extracomunitarios que llevan años esperando a que les homologuen su especialidad, pudieran ayudar al sistema nacional de salud. “Como no había médicos suficientes nos contrataron, pero lo hicieron como si fuéramos MIR. Trabajamos como especialistas, pero el sueldo era el de un residente de primer año. Ni siquiera el de un MIR de cuarto año. La verdad es que salí de Cuba y me encontré aquí con otra explotación importante”, ironiza la médica.

Los extracomunitarios de Castilla y León lamentan que otros compatriotas suyos “llevan trabajando en Barcelona como especialistas desde 2010”, mientras que Sacyl “ni siquiera te permite hacer una guardia”, al menos hasta que la pandemia obligó a la anterior Consejería de Sanidad a cambiar su postura: “A partir de ahí ya cogían a todo el mundo, sin título homologado”.

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca también ha conseguido homologar la especialidad de un médico moldavo, pero otros extracomunitarios de Sacyl pendientes del título saben que no van a llegar a tiempo. Hay cientos de solicitudes que deben pasar por los ministerios de Educación y de Sanidad. “Con este atasco será imposible”, afirman.