La nueva vida del hostelero salmantino agraciado con El Gordo

Desde que fue agraciado con el Gordo de la Lotería y el pasado 22 de diciembre dejó una lluvia de millones entre sus amigos y familiares tras intercambiar 34 décimos que había traído de Punta Umbría, Esteban Manzano, hostelero y propietario del bar “El Cossío” en la avenida de San Agustín, ha vivido unas intensas semanas de celebraciones y felicitaciones.

“En año nuevo quedé con cuatro amigos para festejarlo y ya fue el último día que cerré el bar. Ha sido una semana de celebraciones. He abierto algunos días y otros no, pero no me gusta tener cerrado”, explica Esteban, que una vez pasado el furor del 22 de diciembre, explica que seguirá trabajando al frente de su bar pero mucho más tranquilo.

“Con un buen colchón se duerme mejor. Me quedan ocho años para jubilarme y... a vivir bien. Taparé algún agujerín por ahí e invertiré, pero aún no he decidido en qué. Lo importante es cuidarse y estar tranquilos, sin prisa para nada”, agrega el hostelero, que desvela que se quedó con más de un décimo del Gordo, sin especificar cuántos, más otro que tenía su pareja. El resto los intercambió con otros décimos de amigos y familiares como hacía cada año por tradición.

“Hay amigos a los que no le había dado y me molesta, pero no se puede hacer nada. La verdad es que jugaba mucho en Navidad y jugando es como te puede tocar”, añade Esteban Manzano, que para el Sorteo del Niño ya ha encargado 1.000 euros en 50 décimos a la misma lotera de Punta Umbría que le vendió el Gordo en vacaciones. “Llevo tres años seguidos veraneando en Punta Umbría y fue una alegría cuando llamé a la lotera para darle las gracias. Le he dicho que para el sorteo del Niño me mande el número que ella quiera, como hizo cuando me vendió la Lotería de Navidad. Así que no sé cuál me llegará. Hay amigos que ya me han regalado 14 o 15 décimos del Niño, así que les daré a cambio uno de los míos. Aunque yo les digo: ¿pero qué os pensáis, que nos va a volver a tocar?”, afirma entre risas.

Una de esas amigas con las que intercambió un décimo Esteban Manzano en Navidad es Ban Yen, hostelera tailandesa con un local de comida mexicana en el barrio de Salesas. “Ahora ya estoy más tranquila porque aquel día no me lo creía. De momento seguiré trabajando aunque mi ilusión es pasar unas vacaciones largas en Tailandia cuando pase la pandemia”, desvela ella.