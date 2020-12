La nueva vida de los salmantinos premiados con el Gordo el año pasado

Estos cuatro salmantinos fueron agraciados con el Gordo de la Lotería Nacional el año pasado. Así les ha cambiado la vida. A Ángel Ramajo lo encontramos trabajando en las obras de la Torre del Clavero. Este albañil de 36 años, de familia humilde y que ha vivido en los barrios de San José y Pizarrales, no ha abandonado su profesión pese a que hace un año la suerte le dejó 324.000 euros libres de impuestos en su cuenta corriente gracias al décimo del 26.590 que compró a última hora en la administración de Carrefour porque le faltaba la terminación en cero. Cobró su décimo premiado con el Gordo al día siguiente del sorteo, reconoce. Y cumplió sus ilusiones. Se hizo una casa “grande, sin mucho lujo” que estrenó con su pareja y su hijo tras el primer confinamiento de la pandemia y conduce un Audi deportivo. Dice que no ha caído en más caprichos y que sigue con su vida de siempre, pero “más desahogado”. “Tengo para vivir bien pero hay que controlarse con los caprichos”, agrega. Eso sí, Ángel Ramajo admite que días después de salir en los medios con su décimo agraciado en la mano le “aparecieron amigos de debajo de las piedras”. “Me llamó mucha gente que no conocía diciendo que eran amigos. Hay que tener mucho cuidado con la gente que hay alrededor”, explica. A falta de unos días para el Sorteo de Navidad, el albañil que cada año compraba entre ocho y diez décimos para esta Lotería, este 2020 no ha podido resistirse y ha invertido el “triple” que otros años. “Es muy difícil que me vuelva a tocar el Gordo, pero si cae otro premio, aunque sea un quinto, bienvenido sea”, responde entre risas antes de volver a la tarea.

Francisco Valle, que repartió el Gordo en 2019, acaba de retomar la actividad en la Escuela de Judo Seiza | ALMEIDA

“Repetimos número; entra en el bombo” Su propósito era vivir igual, pero con más tranquilidad. Y poner un tatami de competición en la Escuela de Judo Seiza, desde donde se repartió el Gordo de Navidad en forma de participaciones. Francisco Valle, que distribuyó más de 80 millones del número 26.590 ayudado por alumnos y familiares, además de jugar algo más de un décimo, acaba de reabrir sus instalaciones deportivas tras nueve meses cerradas a cal y canto por la pandemia. Tiene la mente puesta en quienes peor lo están pasando en estos momentos, por quedarse en paro, sin ahorros... Aunque es cierto que a los agraciados por el Gordo de diciembre de 2019, que Francisco Valle calcula que fueron cerca de 900 familias, el premio les dio mucha alegría el día del sorteo y felicidad cuando cobraron su dinero en enero. “Ninguno de los agraciados hemos pasado penurias en esta pandemia y con la que está cayendo ... Pasaron muchas cosas buenas. El dinero te muestra a las personas: no las cambia porque las personas ya eran buenas o malas. Te las muestra como son, pero por suerte hay más gente buena que mala”, apunta. Para este inminente 22 de diciembre, se volverá a tentar al Gordo desde Salamanca con el mismo número agraciado hace un año en la Escuela de Judo Seiza. “Llevamos siete años abonados y el número entra de nuevo en el bombo. Jugamos el doble que en 2019, en conjunto, e individualmente cada uno jugará lo que haya querido. Nos dijeron en la administración de lotería: “Haced el doble que seguro que os la quitan de las manos” y mira, acertaron. Hace mes y medio se acabó de vender, igual que el año pasado, con participaciones de 5 euros (aunque uno de cada 5 euros es donativo para la escuela y no computa para el premio)”, comenta Valle. Tras llevar la suerte a tanta gente en 2019 y cerrar por la pandemia el 8 de marzo, Valle ha seguido igual de ocupado en los nueve meses que han transcurrido tras bajar la persiana temporalmente: “Por la mañana, hacía trabajo de oficina principalmente, dos o tres veces por semana. Y he estado entrenando por mi cuenta por las tardes, con bici, natación, montaña y paseos por el campo. Aunque he estado muy metido en casa, intentando hacer las cosas lo mejor posible. A mi madre no la veo en su casa ni en la mía. Solo en la calle y a distancia, que es lo que hay que hacer ahora. Es lo que toca” asegura este deportista.

Leo, Ainhoa, Eros y José Antonio, en su casa | ALMEIDA

Un proyecto de vida nuevo: casa en propiedad y otro hijo que llegará en unos días Un andaluz -José Antonio- y una extremeña -Ainhoa- llevan varios años en Salamanca. Su hijo mayor, Leo, se hartó de jugar al fútbol y decidió apuntarse a la Escuela de Judo Seiza. El cambio no pudo ir a mejor puesto que les permitió adquirir unas participaciones del Gordo del pasado año y recibir 250.000 euros después de impuestos. Algo que les ha “cambiado la vida”. Tanto, que han podido llevar a cabo el proyecto que tenían para el futuro. Primero, con la llegada de su tercer hijo, Nico, y que nacerá en solo unos días. “Anda que si viene el día de la Lotería, otro premio Gordo”, reconoce José Antonio Gutiérrez. En segundo lugar, porque tras muchos años viviendo de alquiler, ya han apalabrado cuál será la vivienda en la que pasarán los próximos años. Todo ello, a pesar de que siguen echando de menos a sus tierras natales, Extremadura y Andalucía. “Ya estamos asentados en Salamanca, llevamos 14 años”, afirma. “Salvo que nos hubiera tocado muchísimo más dinero, no nos movemos de aquí”, añade. En un año tan complicado, el premio de la Lotería les ha permitido adelantar sus proyectos. “Lo primero que hicimos fue quitarnos el préstamo que teníamos del coche. Pero no nos hemos vuelto locos. Hemos comprado un piso y ampliamos la familia, pero no hemos hecho locuras. Algún caprichito, pero poco más”, reconoce. José Antonio es consciente de que la fortuna les ha permitido capear el temporal en un año complicado como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. “Hace muy pocos años trabajaba en la hostelería y si me llega a haber pillado la crisis ahí habría sido mucho peor”, explica este informático, que reconoce tener ahora más trabajo que antes de la pandemia. Ahora, viven con expectación la llegada de su tercer hijo. Todo un premio Gordo.

Nieves Marcos sigue trabajando sin descanso en su peluquería | ALMEIDA