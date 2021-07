La nueva vida de los profesionales del verano

Estas empresas tenían todas las esperanzas puestas en este 2021, pero la situación no ha permitido que todo salga como se preveía. “La situación es complicada y tenemos miedo sobre todo por la gente mayor. Estamos volviendo a arrancar pero muy despacio y con muchas restricciones y cancelaciones. Damos por perdida también esta temporada. El mes de junio hemos perdido dinero al sacar a empleados del ERTE y las ganancias son un 90% menos que antes de la pandemia . Ahora mismo estamos haciendo algún pueblo y fiestas privadas, pero de hacer 10 pueblos al día a no hacer ninguno. Los hinchables no pueden superar el 30% del aforo, pero la verdad es que los niños lo entienden y nos están dando una clara lección de vida”, declara Manolo Santos, jefe de Divertilandia.

La productora Jes Martin’s en cambio, no ha sufrido tanto y ve más positiva esta situación. “En mi caso no he dejado de realizar ninguna actividad porque mi enfoque no son solo bolos, sino también trabajar realizando guiones de cine o televisión. En ocasiones la pandemia me ha venido bien para trabajar en nuevos proyectos que tenía en mente. Soy un afortunado al ser de las pocas personas que he estrenado un nuevo espectáculo en el Liceo, gracias al apoyo del Ayuntamiento. Lo que más me impresiona ahora mismo es ver teatros al 30% de aforo”, asegura Jesús Martín, actor, director y productor.

Todas estas profesiones, que trabajaban más los meses de verano, animan a los pueblos salmantinos a no cancelar sus contrataciones, porque para ellos la cultura es segura si los ciudadanos respetan y cumplen las medidas sanitarias vigentes.