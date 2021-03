La ‘nueva normalidad’ de las residencias: se retoman las visitas de familiares con cita previa y distancia de seguridad

Con mucha precaución y aún numerosas medidas de seguridad, las residencias de personas mayores comienzan a recuperar su actividad habitual. Los responsables y trabajadores de los centros reconocen que esta “nueva normalidad” aún está muy lejos de la situación en la que vivían hace un año, justo antes de la pandemia que obligó a estos centros sociosanitarios a cerrar sus puertas a cal y canto. El miedo a las nuevas cepas y a un contagio inesperado a través de la visita de los familiares o en la calle sigue muy presente en los centros residenciales por lo que los encuentros con las familias siguen siendo en su mayoría por cita previa y con distancia de seguridad y los paseos siguen muy restringidos. Eso sí, en la mayor parte de los casos las actividades en grupo ya se están desarrollando de una forma más parecida a como se hacía doce meses atrás.

“Mantenemos casi todas las precauciones, aunque, tanto residentes como trabajadores, estamos más tranquilos y ya no vivimos tan preocupados por el virus”, reconoce Óscar Maide, responsable de la residencia San Antonio de Padua, aunque recuerda que no tuvieron ningún contagio confirmado. “Como contamos con zonas ajardinadas, los mayores pueden salir cuando quieren y también hemos retomado las actividades en grupos más amplios, como la gimnasia o las manualidades”, explica y añade que las visitas se siguen llevando a cabo con todas las medidas de seguridad, aunque los familiares ya pueden ir tantas veces como quieran. Otra cuestión es la salida a la calle. Los residentes pueden ir a hacer sus gestiones, pero no a su casa o las de sus hijos o nietos.

“Tenemos bastantes restricciones aún por miedo a las distintas cepas, señala María Benito, de la residencia Fidalgo Morales. En su caso la principal novedad es que ya tienen visitas de familiares todos los días, eso sí, con cita previa y en el porche. Las medidas son bien recibidas, “cada vez hay más visitas y algunos se acercan ya a las vallas para ver a los nietos”, comenta María Benito. Además, los mayores han comenzado a salir a dar paseos con la terapeuta, pero con todas las precauciones. “Vamos con pies de plomo porque nos da miedo, aunque nosotros no tuvimos ningún caso”, destaca la responsable de la residencia y señala que, en las actividades de grupo, a las de fisioterapia y musicoterapia han sumado los talleres con el psicólogo para apoyar a los mayores en estos momentos tan complicados para toda la sociedad.

Cada residencia busca su fórmula para tener la situación controlada. En San Rafael, por ejemplo, ya se permite a los residentes salir una vez a la semana durante 2 horas, aunque las visitas de familias si son dentro del centro se siguen haciendo con los EPIS; en Los Rosales pueden salir 2 días a la semana y se ha intentando normalizar el encuentro con los familiares, sin bajar la guardia y la seguridad; mientras que en Albertia se mantiene la restricción de 2 personas por visita y una vez a la semana, aunque si tienen hueco, se autorizan más, además los residentes ya salen al patio de paseo; y en Costa Zurguén se han flexibilizado las salidas, de forma que pueden salir media hora por la mañana y otra media por la tarde, y ya disfrutan de más actividades en grupo, aunque en un formato aún algo reducido.