La nueva fórmula para ir al pediatra en Salamanca

Los pediatras salmantinos destacan el buen funcionamiento de la teleconsulta que se viene aplicando desde esta semana.

“Los padres piden cita y ya se les avisa por teléfono de que no hace falta que vengan al centro de salud porque les vamos a llamar nosotros”, apunta uno de los profesionales de la provincia, que detalla: “Abrimos la historia clínica del paciente, vemos su teléfono y le marcamos. Preguntamos a los padres qué les pasa y valoramos clínicamente la gravedad, intensidad y edad. Si en algún momento vemos signos de gravedad, sobre todo en los bebés de pocos meses, les decimos que deben venir, pero procurando que no coincidan con más gente. A los niños citados para vacunarse les llamamos y si están bien respetamos el calendario hasta los 15 meses, pero con medidas como separar 30 o 60 minutos la cita entre niño y niño para que no coincidan. También intentamos que si el niño está bien la vacunación la haga la Enfermería para no estar en contacto con demasiadas personas”.

En caso de necesidad se puede utilizar la videollamada o solicitar a los padres que envíen fotos. “La gente está muy sensibilizada y está funcionando bastante bien”, aplauden los profesionales.