La novela basada en el más allá de Salamanca

Un grupo de amigos veraneando en el Parque Natural Arribes del Duero y que deciden aprovechar sus horas ‘muertas’ para intentar conectar con el más allá a través de una tabla ouija. Es la historia que cuenta Arturo Panero, un escritor salmantino de 42 años, ahora auxiliar administrativo del Ayuntamiento, vinculado emocionalmente al municipio charro de Pereña de la Ribera, donde pasó la mayor parte de su infancia. Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, quizás su especialización en la rama clínica le haya ayudado a dar vida a personajes como los que protagonizan su nueva novela, ‘¿Dónde estáis?’, de la que habla para LA GACETA con el “puñado de ilusiones” que nunca intenta soltar y que siempre intenta demostrar tener cuando se empapa con la lectura y la escritura.

El pasado de su padre como médico en el espacio natural protegido elegido como paraje principal para desarrollar y contar su nueva trama le ha ayudado a sacar hacia adelante un libro del que asegura que trata varias temáticas, empezando por el terror, pero siguiendo por valores como el de la amistad, tocando incluso los amores imposibles y de juventud y en el que se hace un ‘homenaje’ a todas aquellas personas que tienen pueblo.

“El libro es una vuelta al pasado, a aquella década de los 90 que parece tan cercana, pero que, en realidad, era tan diferente al mundo actual, marcado por las redes sociales y los teléfonos móviles. En él, cuento historias que, en realidad, han sido hechos reales. No han sido vividas por mí, pero sí por muchos de mis amigos, con quienes he hablado del argumento que se expone varias veces. ‘¿Dónde estáis?’ es la historia de vida de muchos de los que hemos tenido pueblo, a los que les guste o no el terror, van a disfrutarla igual”, comenta Arturo Panero al ser preguntado por la historia de la novela.

Este salmantino, que empezó a interesarse por la literatura y por la escritura con 18 años, para la que se ha formado sumergiéndose continuamente en la lectura, apuesta firmemente por contar historias dándole importancia a la emocionalidad. “Cuando veo que algo me ronda la cabeza, empiezo a darle forma, hago un esquema de todo lo que quiero contar y empiezo a escribir en tromba”, afirma Arturo, inmerso actualmente en los relatos y novelas de terror, dentro de los cuales encuentra una referencia: el poeta y escritor estadounidense Thomas Ligotti, autor de algunas obras como ‘Teatro grottesco’.

En ‘¿Dónde estáis?’, Arturo Panero cuenta la historia de Javi, protagonista principal que lleva más de un año despertándose en mitad de la noche y encontrándose con un espíritu no desconocido: su mejor amigo, desaparecido en extrañas circunstancias hace demasiados años y que ahora se ha convertido en una presencia pertinaz y terrorífica que parece haberse llevado una parte importante de sí mismo y que no para de repetirle una pregunta cuando se le presenta sin esperárselo.

En toda su trayectoria como escritor, este salmantino ha recibido muchos reconocimientos, pero, sin duda, uno resalta sobre el resto. Su relato, ‘Ecos del pasado’, fue seleccionado entre los 26 finalistas del XXXV Premio Internacional de Cuentos ‘Max Aub’ 2021. Además, en ese mismo año, ‘El último escalón’ obtuvo el séptimo puesto en el XXI Certamen de Narrativa Corta ‘Villa de Torrecampo’ y, este año, quedó clasificado en quinto lugar con ‘El señor Gómez’ en la entrega de galardones del I Premio Astarté de Relatos Cortos y Poesía. Recordando sus inicios en el ámbito literario, se pone en la piel de todos aquellos que se están iniciando en él y les recomienda una cosa: que escriban sobre aquello que les gusta y les llena.

“Escribir sobre lo que te apasiona es mucho más fácil. A partir de ahí, siempre hay que mantener viva la llama de la ‘pasión’ por la escritura para no cansarte de escribir y de trabajar sobre una misma obra, revisando y puliendo todos los detalles que no quieres olvidar plasmar. Eso, poco a poco, hace que te vayas labrando un estilo propio”, comenta el salmantino, que, además, recalca que es providencial no perder la ilusión y las ganas de contar historias pese a las supuestas derrotas que se pueden presentar en el camino, las cuales se superan de una forma fácil: “Aprendiendo y teniendo la mente abierta ante las críticas, aprovechando cada apunte que los demás hacen de sus obras y entendiendo y compartiendo las sensaciones que les despiertan”. “Cuando asientas tu estilo y ves que eso te funciona, evolucionas de forma constante”, recalca Arturo Panero.