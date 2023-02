La nieve no puede frenar la solidaridad: un éxito en la ‘Operación más que un bocata’

Ni siquiera la nieve pudo con los 72 voluntarios y trabajadores de Manos Unidas que repartieron este jueves, a lo largo de toda la mañana, 16.000 pedidos en la ‘Operación más que un bocata’. La 30ª edición de esta iniciativa, tenía como objetivo financiar diferentes proyectos de desarrollo en Togo y la India, donde existe una falta de alimentos, educación y sanidad importante.

“A las 6 de la mañana estábamos 72 personas trabajando en el Colegio de los Trinitarios de Salamanca. Es un día muy importante para nosotros”, afirmó Ana Isabel García, presidenta de Manos Unidas, a este periódico. Quiso hacer hincapié en la importancia de darse a los demás: “Se vive un ambiente de esperanza y nuevo. Se entrega gente de todo tipo, universitarios, jubilados, voluntarios y personas fieles desde hace más de veinte años”.

A pesar del principal inconveniente de la jornada, el agua y nieve, las ganas de los voluntarios no desfallecieron: “A pesar de la nieve, que ha sido un inconveniente, todo el mundo se ha involucrado. Entre colegios y empresas han participado unos cincuenta. También han colaborado con nosotros algunas parroquias”, aseguró la presidenta.

El nivel de implicación de los salmantinos ha sido, un año más, muy alto. “Teníamos temor al cambio, el bocata fue lo que siempre hicimos y esto era más arriesgado. Aún así ha sido todo un éxito”, afirmaron desde la organización. “La gente entiende el significado de la campaña a la perfección. No piensas en lo que comes tú, sino en esas personas que no tienen que comer”, reconocieron.