La multa de conducir mientras sujetas el móvil ya es más cara

Con la reforma de la Ley sobre Tráfico, el Gobierno endurece desde este sábado las sanciones e incide en el uso del móvil, una de las distracciones que más accidentes provoca. Así, a partir de este 2 de enero, aquellos conductores que sujeten un móvil, aunque no estén hablando ni enviando mensajes, serán multados con 200 euros y 6 puntos menos en el carné (antes eran 3 puntos menos). El director general de Tráfico, Pere Navarro, explicó hace unos días que si el móvil va “en el salpicadero, no sería objeto de denuncia, siempre que se utilice para ello un soporte homologado y no se manipule durante la conducción”. No obstante, aconseja que si se necesita utilizarlo, primero se detenga “en una zona segura”.

Desde el sábado también se elevan de 3 a 4 los puntos que Tráfico quita del carné por no usar el cinturón de seguridad, el casco y las sillitas infantiles e incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos, como llevar el casco o cinturón sin abrochar.

Otra de las novedades que entraron este sábado en vigor es que los turismos y motocicletas no podrán rebasar en 20 km/hora los límites de velocidad de las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Esta medida, que por ejemplo impide adelantar a más de 110 km/hora en secundarias, ya se aplicaba en el resto de países de la Unión Europea.

Respecto a los exámenes teóricos de conducir, se incluye una nueva infracción muy grave penalizada con 500 euros de sanción y 6 meses sin poder presentarse a examen, por cometer fraude utilizando aparatos o intercomunicadores no autorizados como microcámaras y pinganillos. La reforma introduce también la posibilidad de recuperar 2 puntos del carné por realizar cursos de conducción segura, aunque estos cursos aún no se han definido, según confirman las autoescuelas.

Por último se multará con 500 euros y 3 puntos menos por llevar aparatos de detección de radares, es decir, aquellos que son capaces de detectar las ondas emitidas por un cinemómetro.