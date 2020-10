La motivadora historia del chef salmantino que sufrió bullying por su discapacidad intelectual

Nunca soportó un no por respuesta. Y mira que lo tuvo difícil. Desde pequeño las barreras fueron muchas más que los apoyos. El chef Ruly Jiménez visitó ayer a los chicos de Insolamis, colectivo de personas con discapacidad intelectual, para relatar su vida como cocinero, pero sobre todo para dar un testimonio vital de superación.

Ruly Jiménez es un chef con una discapacidad intelectual del 54% que se ha propuesto romper estereotipos y mitos a través de la cocina y la hostelería. Tiene una gran trayectoria en la cocina obteniendo dos Estrellas Michelin, aunque las personas con discapacidad no aparecen en la Guía Oficial de Estrellas Michelin. Lo que reciben es una mención especial, por ello lucha por el reconocimiento y la inclusión en esta guía, reafirmando que “Con + – discapacidad = iguales”.

Pero llegar hasta aquí no fue sencillo. Entrar en la cocina no le aseguraba ser tratado como un igual. “Soy el primer chef con discapacidad con dos estrellas Michelin en el mundo. Estoy rompiendo todos estos famosos mitos de que las personas con discapacidad no pueden. Llevo un año y medio intentando recogiendo testimonios para que se nos respete a los cocineros con discapacidad en los restaurantes y no se abuse de nosotros”. Y es que, según relata y en su propia experiencia, muchos de ellos no pasan de “pelar patatas o zanahorias durante ocho y doce horas sin que nadie les dé alas para aprender a crear un plato. No solo valemos para eso”. Este fue uno de los mensajes principales que les trasladó a los chicos de Insolamis: "Con ganas y superación pueden hacer lo que se les salga de las narices". El chef Ruly ha sido uno de los invitados a programas con mucha visibilidad como Masterchef donde “la gente pudo ver sin tapujos que la discapacidad no es una barrera para crear platos novedosos o ganar premios”.

Otra de las luchas del cocinero se encuentra en poner freno al bullying: “Desde los 8 a los 27 años he sufrido bullying. Yo lo considero así desde el momento que alguien te trata diferente. Que se nos valore como de verdad somos. Quiero cambiar un poco las miradas. Quien diga que no lo ha sufrido nunca, miente”, insistió.

Su reto actual se encuentra en crear un restaurante en Madrid donde el 100% de las personas que lo compongan tengan algún tipo de discapacidad. Además quiere revolucionar el modelo de trabajo en las cocinas: “Quiero cambiar a la gente de sitio cada día para que cada uno pueda ver todas las áreas que forman este mundo. Al que le guste cocinar que lo haga, pero también al que quiera aprender los aromas del vino”. Por ello, animó ayer a los salmantinos a que se dediquen a lo que les guste, ya sea la hostelería o cualquier otra profesión con esfuerzo. Durante las próximas semanas estará en Alba de Tormes donde celebrará unas jornadas gastronómicas, a las que está previsto que acudan personas con discapacidad para contagiarles el gusto por la cocina.