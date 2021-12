La mortalidad sube en Salamanca y no solo por culpa de la covid

A finales del pasado julio y principios de agosto se produjo un punto de inflexión en las estadísticas de mortalidad que abrió una ventana a la esperanza. Los decesos registrados hasta ese momento en la provincia eran incluso menos que los de 2019 . Esa circunstancia no se ha vuelto a producir. Desde entonces Salamanca ha vuelto a experimentar un exceso de fallecimientos respecto al último año de la prepandemia, pero que ya no puede atribuirse solo a los decesos por covid. Desde esa fecha hasta el 15 de noviembre y conforme a los datos que ayer actualizó el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han registrado 1.159 certificados de defunción de salmantinos en los registros civiles de la provincia frente a los 1.069 del mismo periodo de 2019. Son 90 defunciones más. Sin embargo, en esas quince semanas y atendiendo a los datos de la Junta de Castilla y León, en la provincia habrían fallecido 37 salmantinos con coronavirus, por lo que representarían menos de la mitad del exceso de mortalidad.

Salamanca se mantiene entre las provincias en las que más se contiene el incremento de las defunciones

En las 46 primeras semanas de este año, hasta el 15 de noviembre, 3.675 salmantinos fallecieron. Son más de un millar menos, un 21,62%, que en el mismo periodo del año pasado. Pero son un 2,26% más que en 2019. Desde mayo no había una diferencia tan elevada en el número de decesos respecto a las cifras del ejercicio previo a la pandemia. Y es que, aunque en agosto se igualaron las cifras, desde ese momento se ha vuelto a producir un exceso de mortalidad. No obstante, Salamanca no está viviendo una situación diferente al resto de las provincias. De hecho, es una de las que está registrando un menor incremento de las defunciones. Solo en diez provincias españolas es menor.

Después del elevado número de salmantinos mayores de 80 años que perdieron el pasado año la vida, en 2021 los decesos en este grupo etario están por debajo no solo de las cifras de 2020, sino también de 2019 cuando nadie imaginaba una pandemia como la actual. Así, el aumento de la mortalidad se está cebando especialmente en las personas de entre 75 y 79 años. Hasta mediados de noviembre han fallecido 378 salmantinos incluidos en esta franja de edad, 84 más que en el mismo periodo de 2019. También se han contabilizado 133 defunciones más entre la población de 60 a 75 años.