La modalidad “estrella” de la nueva configuración del Bachillerato

La nueva ordenación académica del Bachillerato estabece cuatro modalidades, una más de las que había hasta ahora. Se trata de Ciencias y tecnología; Humanidades y Ciencias sociales; Artes; y General.

Esta última, de nueva creación, va a incorporar materias de carácter científico, humanístico, socioeconómico y artístico y está orientada a estudios superiores que no exijan una especialización concreta. La otra novedad en la organización del Bachillerato proviene de la rama de Artes, que se divide en dos, en Música y Artes escénicas, por un lado, y Artes Plásticas, Imagen y Diseño, por otro.

El retraso con el que el Gobierno aprobó el currículo de Bachillerato provocó que la Junta no ofreciera plazas en la modalidad General durante el proceso de admisión para el próximo que acabó la semana pasada. Esta circunstancia ha generado muchas dudas entre las familias y los propios alumnos, interesadas en conocer cómo era esta nueva variante, y que los docentes tampoco han podido solucionar al no haber nada oficial. No obstante, es previsible que en los próximos meses, a la hora de formalizar la matrícula en principio, los estudiantes puedan elegir esta modalidad.

Además de las quejas por el retraso en su aprobación, la nueva estructura del Bachillerato ha levantado temores entre la comunidad educativa, por el riesgo de que surjan más diferencias entre los centros urbanos y los del medio rural. Las advertencias se centran en que, debido a las características de los institutos de zonas rurales, con pocos estudiantes generalmente y, por consiguiente, con una plantilla docente más corta de efectivos, poder ofrecer las tres principales modalidades del Bachillerato —las dos variantes de Artes se centrarán en Salamanca en la Escuela de Artes salvo cambio de última hora— resulta casi imposible si no se modifican las condiciones y se aumentan los recursos a este tipo de institutos.

Los problemas, de hecho, existen en la actualidad con menos itinerarios. Las dificultades radican en que no hay suficientes alumnos para ofrecer asignaturas que resultan de vital importancia para determinados perfiles. La situación obliga a los alumnos a cursar otras en las que están menos interesados o con un perfil distinto al que necesitan para estudiar luego una carrera en concreto. En algunos casos, implica el desplazamiento a otras localidades que sí cuentan con esa oferta, incluso a la capital salmantina.