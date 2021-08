La moda salmantina se luce en la piedra dorada

El Colegio de Fonseca, el Palacio de Anaya y su Hospedería se convirtieron este lunes en los escenarios de la grabación de los desfiles de la nueva edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León. Una iniciativa organizada por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta para producir “fashion films” con las nuevas colecciones de diseñadores de la Región de relevancia internacional. El objetivo es aprovechar al máximo el potencial de promoción de estas películas de moda con mayor alcance de difusión en internet y en las redes sociales.

Las diseñadoras salmantinas Fely Campo, Concha Ceballos y Estilo by Imelda participaron en la edición presentando sus nuevas colecciones en lugares emblemáticos de su ciudad. La popular exmodelo Estefanía Luyk dirigió las grabaciones y asesoró a las modelos durante la intensa jornada. “La idea de grabar con modelos es maravillosa porque ahora no tiene cabida que asistan 300 personas a un desfile. La pandemia ha cambiado mucho la forma de consumir y gracias a lo online se puede exportar a todo el mundo”, explicó Fely Campo.

Los 16 diseños de la diseñadora lucieron por los rincones del Palacio de Anaya. Su colección “Bambú” presenta 48 vestidos inspirados en el tiempo que vive actualmente la mujer. “He elegido ese nombre porque un bambú es aparentemente frágil, pero en el fondo es muy duro como la mujer. La ropa es más sexy y los colores son muy vivos para destacar las ganas que tenemos todos de celebrar la vida”, declaró Fely Campo.

Por otra parte, la grabación del desfile de Concha Ceballos se trasladó al Colegio de Fonseca. La diseñadora presentó ocho vestidos, cuatro de fiesta y cuatro de novia, de su colección “Opulencia”. “La he titulado de esta manera porque significa abundancia en todos los sentidos de la vida. En los vestidos he querido resaltar y transmitir la belleza de la mujer, y no hay una línea fija de colores ya que cada uno es una joya que refleja lo que yo sentía en el momento de diseñarlos”, expresó Concha Ceballos.

Por último, Imelda Sánchez, creadora de la firma Estilo by Imelda, escogió el entono de la Hospedería de Anaya para mostrar su ropa y complementos. Presentó ocho diseños de invierno y ocho de verano acompañados con bolsos confeccionados con pieles. “Helmántica by Imelda” es su nueva colección inspirada en la ciudad charra. “Uno de los bolsos contiene una rana realizada por un joyero. Es un homenaje a Salamanca y a la Universidad donde estudié y la que hoy me recibe como diseñadora”, manifestó Imelda Sánchez.

En todas las ubicaciones se habilitó un backstage con perchas de ropa para el cambio de modelos y el equipo de grabación trabajó con cámaras y drones para conseguir mayor calidad en las escenografías.

Una vez finalizados los rodajes, los filmes se editarán y difundirán para dar a conocer las colecciones de moda salmantinas a todo el mundo.