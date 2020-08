La mitad de los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca están inoperativos

Los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico denuncian que en Salamanca en torno a la mitad de la flota de vehículos y motocicletas de este subsector está parada por la falta de mantenimiento y la nula reparación de averías. La baja renovación de los vehículos, con algunos muy antiguos y con excesivo kilometraje, es una queja histórica que, sin embargo, se ha visto agravada por la falta de presupuesto a raíz de la pandemia. Los agentes salmantinos nunca habían visto tantos vehículos de Tráfico inoperativos, una situación muy grave que repercute tanto en el servicio prestado al ciudadano como en la seguridad y salud de los agentes.

"Actualmente todas estas deficiencias no son aún peores ya que nos encontramos en periodo estival y parte de los miembros de la Agrupación de Tráfico se encuentran de vacaciones. Por tanto, si a esto no se le da una solución inmediata, lo peor aún está por llegar cuando esté la plantilla al completo disponible", advierte AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que hace la denuncia de la problemática.

Los agentes también se quejan de la problemática con el material individual, sin chalecos antibalas para cada guardia civil, sino de uso común que deben rotar pese a la situación sanitaria actual; sin chalecos air-bag protectores para la seguridad de los motoristas; usando cascos caducados y un reparto "a cuentagotas" de prendas y calzado. Todo ello incide de forma directa en la seguridad de todos los guardias civiles.

"Nos encontramos ante otra prueba más de la nefasta y preocupante gestión de los recursos en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, porque debemos recordar que la Dirección General de Tráfico proporciona el presupuesto asignado a la Agrupación, pero es la Jefatura de la Agrupación al mando de su general quien lo gestiona", agregan en AUGC.

A la cuestionable gestión del presupuesto se suma la reciente trama de amaños en los contratos de los uniformes del Cuerpo que fue destapada el mes pasado con dos oficiales de la Guardia Civil implicados, que el juez mandó a prisión.

Con la mitad de la flota inutilizable y un material pésimo o inexistente, la Guardia Civil de Tráfico no sólo tiene que realizar su trabajo habitual en controles y operaciones especiales en las carreteras, sino que además también es indispensable su apoyo en las nuevas tareas derivadas de la pandemia. Cabe recordar que durante el estado de alarma, los agentes de la agrupación de Tráfico también participaron en los controles a vehículos para comprobar el cumplimiento de las limitaciones de movimiento.

La grave situación no sólo afecta a la agrupación de Tráfico de Salamanca sino que se da en toda España de forma similar. "En otros subsectores ya no se puede prestar servicio en motocicleta. Éstas se encuentran paradas por carecer de contrato como es el caso de las BMW, contrato que es necesario para ejecutar su obligado mantenimiento. En los vehículos de cuatro ruedas pasa algo similar, ya se ha convertido en algo normal entrar en un garaje de un destacamento de tráfico y observar avisos en los vehículos tales como 'no sacar, pendiente de revisión', la situación es tal que los jefes de subsectores deben seleccionar que vehículos se reparan y cuáles no", agregan desde AUGC, cuya coordinadora de Tráfico exige "soluciones inmediatas y que se asuman responsabilidades".