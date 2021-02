La mitad de las multas relacionadas con la pandemia en Salamanca todavía no se han tramitado

Desde que se inició la epidemia en marzo del año pasado, en Salamanca los agentes de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil han impuesto más de 11.400 propuestas de sanción a ciudadanos por no llevar la mascarilla, saltarse cierres perimetrales, horarios de toque de queda, no cumplir con el confinamiento en casa, incumplir distancias o reunirse superando el número de personas permitido. De ellas, un 56% de las multas aún no se ha tramitado ni notificado a los infractores.

“Muchos de los Juzgados Contencioso Administrativos que han visto recursos contra sanciones impuestas en el primer estado de alarma, están anulando las sanciones e imponiendo las costas al Estado. El argumento es que no se puede sancionar por incumplir las restricciones, sino solo si te resistes a la autoridad. Las fuerzas de orden tendrían que haber indicado a los incumplidores que se fueran a casa (las sanciones eran por saltarse el toque de queda) y, si se resistían, sancionarles. Como las sanciones que se imponían eran por estar en la calle, y no por resistirse a la autoridad, muchos recursos se están ganando. En cuanto a expedientes en los que aún no se han notificado las sanciones, en principio no estarían prescritas. El Real Decreto que declaró el estado de alarma, se remitía a la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que indica que las infracciones graves, como las que se están tramitando, prescriben a los dos años. El bajo importe de las sanciones, 600 euros, hace que llegar a la vía judicial no sea viable para muchos, por cuanto se precisa abogado. Aunque muchas sentencias están condenando en costas, no todos los Juzgados tienen el mismo criterio, y puede que no sea rentable arriesgarse a recurrir al tener que asumir la minuta del abogado. Muchos optan por aceptar la multa y pagarla con la reducción”.