La medida para intentar frenar la oleada de ‘rebuscadores’ en los contenedores del Rastro

Los puestos del Rastro se retiran a las tres de la tarde, pero el “mercadillo” no acaba. Los “rebuscadores” vuelcan los contenedores que cada domingo se instalan en La Aldehuela para hacerse con la mercancía que los vendedores desechan, principalmente la ropa de segunda mano que no se ha vendido y otros artículos desechados. Mayores, jóvenes e incluso niños, que en la mayoría de los casos no aparentan estar en la indigencia, sacan de los depósitos de basura kilos de ropa, juguetes, muebles y otros productos dejando la zona llena de basura, según ha podido comprobar este periódico.

Al margen de que la Ordenanza de Limpieza prohíbe “retirar o apropiarse de cualquier clase de residuos depositados en los contenedores públicos o en la vía pública” y considera esta acción una infracción grave que puede castigarse hasta con 1.500 euros de multa, este comportamiento deja el recinto lleno de residuos y basura. Ante esta situación, además de intensificar la vigilancia policial en la zona, el Ayuntamiento ha optado por adelantar la recogida de contenedores que cada domingo se instalan en la zona. Si hasta ahora los servicios municipales de limpieza los retiraban a las cinco de la tarde, desde hace dos domingos se hace a las cuatro, según confirman fuentes del Gobierno municipal. El objetivo es que desde que los vendedores retiran sus puestos hasta que se recoge la basura generada pase el menor tiempo posible, ya que es en ese intervalo cuando los “rebuscadores” tratan de hacerse con la mercancía desechada esparciendo los residuos por la zona.

Sin embargo, como ha podido comprobar este periódico, la medida no ha sido suficiente, ya que cuando puntualmente llegan los camiones del servicio municipal de limpieza, los “rebuscadores” ya han extraído de los depósitos de basura todos los residuos en ellos acumulados.