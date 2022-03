La mayoría del transporte vuelve al ‘tajo’ pese a que el paro sigue adelante

La Asociación Sindical de Transportistas Autónomos de Salamanca (Astasa) continuará adherida al paro y a las medidas de protesta que convoque la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. La decisión se adoptó este lunes después de que algo más de la mitad de los socios votara a favor, en concreto 55 de los 105 participantes.

La agrupación llevó a cabo la prospección para revaluar su postura después de que el viernes pasado el Gobierno ofreciera mejoras al sector como la rebaja de 20 céntimos en el litro del gasoil, la ampliación del plazo de pago de los ICO, la devolución mensual del gasóleo profesional y ayudas directas, entre otras.

“Entendemos que la votación no es muy representativa porque no ha participado ni el 35% de los miembros de Astasa. Por eso daremos libertad a los socios para que hagan lo que estimen oportuno: retomar la actividad o seguir parado”, explicó el presidente, José Antonio Mateos. Reconoció que muchos transportistas no participaron porque ya estaban trabajando tras un paro que comenzó hace 15 días y al que se sumó la asociación salmantina hace una semana, aunque algunos de sus miembros lo secundaron desde el primer momento.

“Desde el viernes pasado muchos profesionales han vuelto a la actividad y otros muchos ya están este lunes en la calle. Dos semanas parados provocan muchas pérdidas y la gente necesita trabajar”, apuntó Mateos. En este sentido animó a sus compañeros a defender unas tarifas dignas frente a sus cargadores. “Ahora les toca decir que no hacen portes a determinados precios. No va a pasar nada porque hacen falta camiones y conductores”, incidió el presidente de Astasa. La huelga ha puesto de manifiesto la importancia del colectivo, “si los cargadores dicen dos días que no a las tarifas, al tercero ya llamarán”, aventuró.

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, informó este lunes de que los “actos violentos, de sabotaje y las coacciones a las personas que querían trabajar se han reducido considerablemente en los últimos días”. Desde que comenzaron los paros, se han detenido o investigado a 40 personas como presuntas autoras de delitos de daños, lesiones o contra la seguridad vial en la Región.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 600 escoltas y han garantizado que 5.000 camiones (60 y 850 en Burgos) hayan llegado a su destino para, en palabras de la delegada, “evitar desabastecimientos que privaran a la ciudadanía de productos de primera necesidad, que murieran los animales de las granjas por falta de alimentos o que muchas empresas tuvieran que cerrar porque no podían recibir las materias primas con las que trabajan”.