La matriculación de coches en Salamanca cae un 16,45% en 2021

Salamanca cerró 2021 con una caída de las matriculaciones de vehículos del 16,45%, frente al 0,93% nacional según el Instituto de Estudios de la Automoción. El mercado bajó en el sector de empresas un 6,02% y en el particular un 20,16%, lo que retrasa un año más su recuperación.

Hay dos motivos detrás de este descenso. Por un lado, la pandemia y la crisis económica aparejada a ella y, por otro, la crisis de los microchips y las materias primas que este año han bloqueado la producción de vehículos a nivel mundial. Esto ha provocado que a pesar de que se hayan registrado ventas, no se han podido entregar los coches, generando una bolsa de compras que se prevé que tenga salida a lo largo de este 2022. “Entregamos lo que llega y no todo lo que queremos, porque no se fabrica lo que se demanda”, especifica Desiderio Bustos, jefe de ventas de Auto Salamanca.

“Nos han comunicado que este año el bloqueo mejorará, pero no a corto plazo”, advierte. En este escenario ha entrado en juego otro factor que también ha influido en las ventas, en concreto en la elección de los vehículos. Se trata de la extensión del impuesto de matriculación a coches que antes estaban exentos según su nivel de emisión del CO2.

La modificación, que entró en vigor el día 1, impone gastos que van de media entre 800 y 1.000 euros. Esto ha provocado un aumento de la matriculación de coches eléctricos y, sobre todo, de híbridos, que están exentos de este impuesto. Tanto que en diciembre se matricularon en Salamanca 129 frente a los 125 de gasolina y los 68 diesel. “Por sus emisiones pagan menos y no están excluidos de los núcleos de las ciudades. Hace un año le hablabas a un cliente de ellos y parecía que hablabas en chino, ahora los piden”, matiza Bustos.