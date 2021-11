La maldición de los 69 años: el sistema del Sacyl no les permite pedir cita para vacunarse de la gripe

Un error en el sistema de citaciones de Sacyl está impidiendo que las personas de 69 años puedan pedir cita para vacunarse frente a la gripe. Al menos, los residentes en la capital, que son los que utilizan la autocita en lugar de los llamamientos puntuales y se encuentran con que han quedado en una especie de limbo.

El programa de la Consejería de Sanidad en Salamanca ha lanzado dos convocatorias: una para los menores de 69 años y otra para los que tengan 70 años en adelante, pero se han olvidado de los que tienen justo 69 años.

Uno de los afectados por este error ha demostrado, con la aplicación en mano, que si intenta gestionar cita en alguna de las dos categorías se le muestran distintos mensajes (como la referente a que ya tiene la pauta completa de vacunación covid), pero en ningún caso se admite su petición. “Lo he intentado resolver con el centro de salud, pero me dicen que el sistema no me reconoce y que espere algunas semanas”, afirma.