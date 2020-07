“Se repite todos los días. Tiran residuos y los queman. Ahora lo hacen un poco más lejos. Cuando avisamos, el Ayuntamiento viene inmediatamente a retirarlos con el camión, pero vuelven a arrojar otros cuando nadie se entera. El problema no está solucionado”, se queja un vecino de la calle Sierra Quilama, en Puente Ladrillo, donde desde hace años se producen periódicamente incendios de neumáticos, electrodomésticos y otros residuos para la obtención del cobre. Aunque no hace muchos días el Ayuntamiento retiró vertidos y limpió la zona, ayer ya había de nuevo ruedas de vehículos y sacos de escombros a la espera de la chispa que permita obtener de ellos el preciado metal.

El pasado 4 de julio, en esa misma calle de Puente Ladrillo, esquina con el Camino de Moriscos, la Policía Local y los Bomberos acudieron a un incendio. Alguien había excavado un agujero, depositado en él colchones, bidones y electrodomésticos y les había prendido fuego. El autor no sacó provecho de su comportamiento ilegal, porque los restos fueron retirados rápidamente para que nadie se llevase el metal que quedó junto a las cenizas. Es lo que ocurre cada vez con más frecuencia. Aunque este tipo de intervenciones frustran los objetivos de la mafia del cobre, ésta no se da por vencida. Tampoco lo hacen quienes realizan reformas sin licencia en viviendas y arrojan los residuos en lugares despoblados del municipio. Si durante el confinamiento y el Estado de Alarma no se detectado la proliferación de escombreras, éstas se han reavivado con la nueva normalidad.