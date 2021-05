La maestra salmantina en Estados Unidos que sueña con regresar

Hace algunos años Fátima Calvo tomó una decisión difícil. Dejar Salamanca y España y embarcarse en una aventura en EEUU. Su objetivo era claro: empezar a trabajar cuanto antes de maestra y, de paso, conseguir la experiencia laboral suficiente para en un futuro, que espera que no sea muy lejano, regresar a su ciudad con un trabajo asegurado. “Las oportunidades en Salamanca son muy limitadas. No hay mucha opción para crecer profesionalmente en un ambiente muy competitivo”, explica.

Fátima recuerda que, cuando acabó la universidad, tuvo que plantearse si presentarse a una oposición o buscar un empleo en centros privados y concertados. “En la oposición te arriesgas a no conseguir plaza porque hay mucha demanda, y en la otra alternativa es difícil que den la oportunidad a alguien recién graduado, sin experiencia previa o algún contacto personal y directo con la escuela”, indica. Precisamente, la exigencia de esa experiencia laboral previa sin tener en cuenta otras cualidades es lo que, según ella, empuja a muchos jóvenes salmantinos a marcharse, como hizo ella.

La diferencia que ve entre el mercado laboral español y el de Estados Unidos son las oportunidades que allí ofrecen a los jóvenes. “Todas las personas recién graduadas tienen la oportunidad de encontrar un trabajo que está relacionado con sus estudios, ya que las empresas lo ven como una oportunidad de incorporar a alguien que tiene ganas de formarse profesionalmente y que quiere demostrar que está capacitado”, relata. Pese a haberse asentado en Austin, en Texas, Fátima no pierde la esperanza de volver a Salamanca. “Después de unos años fuera y ya con la deseada experiencia laboral, espero que las empresas me puedan ver con otros ojos, ya que no seré una estudiante recién graduada”, afirma.

Esta maestra salmantina ha podido comprobar como EEUU ha logrado recuperarse rápidamente de los efectos de la pandemia, sobre todo en el plano económico. “Enseguida buscaron estrategias para minimizar el impacto en industrias y negocios. El Gobierno ha dado apoyos económicos a las empresas, así como cheques de estímulo a los ciudadanos para reactivar la economía”, señala. Y en el ámbito sanitario, allí tienen acceso fácil a las vacunas. “Ahora cualquier adulto puede ponerse una de las 3 vacunas en circulación e incluso van a comenzar a vacunar a niños de 12 a 15 años”.