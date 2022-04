La lucha diaria de una enferma de Parkinson desde los 35 años: “La vida te cambia por completo”

Un símbolo de unión y esperanza hacia la cura del Parkinson. Esto es lo que representa la flor del tulipán.

Este lunes, una plantación de ellos, promovida por la Asociación del Parkinson de Salamanca sirvió para reivindicar la importancia de la investigación. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por la presidenta de la asociación, Teresa Martín, y por la concejala de Salud Pública, María José Fresnadillo recordó que esta enfermedad, que en la provincia de Salamanca sufren más de 3.000 personas, aparece en edades cada vez más tempranas y causa un importante deterioro cognitivo.

Esto le ocurrió a Almudena Gómez, que con 35 años le diagnosticaron Parkinson en el año 2015. “Mi bebé tenía por entonces dos años y estando con él me empezó a fallar el brazo izquierdo en los movimientos, no podía contar bien la carne por ejemplo y fue cuando decidí ir al médico pensando que tendría un pinzamiento o algo similar en el brazo”, comenta Almudena.

“Tienes Parkinson”, dijo su médica que ya sospechó lo que le pasaba en cuanto vio que no tenía expresión en la cara. Tras unas urgentes pruebas le dieron la noticia aunque la doctora afirmó que ‘no era tan mala’ ya que en sus primeros pensamientos entraba que la enfermedad que podía sufrir era ELA.

Una resonancia magnética sirvió para rápidamente diagnosticarle: “La vida te cambia por completo, de repente tienes que depender de una medicación para estar bien y dentro de eso que responda porque hay días que te la tomas y estás bien y otros que haces la misma rutina y no funciona y no puedes ni caminar”, afirma esta enferma de Parkinson que añade que cuando esta medicación no le hace el efecto necesario le cuesta incluso andar.

El gran problema de esta enfermedad es que no se puede hacer nada para prevenirla, es algo genético que aparece sin saber el porqué. La pandemia ha sido otro gran inconveniente. “Nosotros necesitamos mucho movimiento y en ese momento que empieza la pandemia del coronavirus y dejas de salir de casa conlleva a realizar menos ejercicio, y esto es algo que nos ha perjudicado muchísimo. Yo encima con dos niños me afectó bastante”, asegura Almudena.

Su día a día es ‘muy movido’: al levantarse antes de hacer nada es esencial para ella tomarse la medicación, y a partir de ahí se pone manos a la obra. Primero levanta a sus dos niños para que vayan al colegio y a continuación ella se marche a la Asociación del Parkinson de Salamanca donde realiza diferentes terapias y actividades de fisioterapia. Por la tarde su tarea es estar con los niños, aunque también realiza pilates y natación durante la semana. “Es tan importante la medicación como el deporte”, le comentó la doctora al inicio de esta enfermedad y por ello Almudena intenta estar en movimiento constantemente. “Mis niños y mis sobrinos son los que me alegran los días”, asegura ella.

La enfermedad del Parkinson no está totalmente normalizada en la sociedad, por lo que Almudena Gómez cree que “queda mucho por mejorar”. Su experiencia le permite opinar sobre ello. “Sobre todo hay que normalizarlo y que por la calle no te vean como un bicho raro, a mí me han llegado a decir que soy una borracha por mi forma de caminar. Hay que dar a conocer que el Parkinson no es una enfermedad de gente mayor, ni que son solo temblores, es mucho más que eso. Dejas de escribir, tienes muchos movimientos involuntarios. Con esta enfermedad te cuesta caminar y moverte pero con fuerza de voluntad intentas hacerlo todo”, concluye.