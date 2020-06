Una de las dificultades a las que se enfrentan los alumnos de Salamanca que participan en la EBAU consiste en que las condiciones son diferentes a las de otras comunidades. A la queja ya histórica de que la prueba de acceso resulta más fácil que en Castilla y León, se suma que las notas medias en Bachillerato son más altas también en la mayoría de esas autonomías. Un hecho que no iría más allá del dato si no fuera porque esa media es clave para obtener una plaza en los grados, sobre todo los que tienen más demanda, y que no se corresponde con la realidad que ofrece el informe PISA.

La región en la que los alumnos acaban el Bachillerato con una nota media más alta es Canarias, con un 7,81 el curso pasado. Supera con creces la de los de Castilla y León, que alcanzan el 7,39. Más de cuatro décimas de diferencia que contrastan con el estudio de la OCDE. Los estudiantes de Canarias ocupan el último puesto de las comunidades españoles en Ciencias y Matemáticas, de acuerdo al informe de 2018, ámbitos en los que los de Castilla y León son segundos. En comprensión lectora —de 2015 porque de 2018 no hay por problemas en los cuestionarios—, Castilla y León ostenta el primer puesto, mientras que Canarias es tercera por la cola, a más de 50 puntos, una diferencia que según los expertos suele representar un retraso en el aprendizaje de un curso.

Ocurre lo mismo con Andalucía, Murcia o Extremadura, las otras tres autonomías que figuran como las que tuvieron las notas medias más altas en Bachillerato. También ocupan puestos de privilegio en las notas de la EBAU de la fase general y que realizan todos los alumnos, aunque en este apartado Castilla y León es segunda, así como en el porcentaje de estudiantes con sobresalientes en Bachillerato y en la prueba de acceso a la Universidad. Sin embargo, y al igual que Canarias, estas tres regiones son las que peor salen paradas en el informe PISA.

La menor exigencia a los estudiantes se traduce en unas notas "infladas" en comparación con otras comunidades como la de Castilla y León tanto en la EBAU como en el Bachillerato. Los alumnos salmantinos, en cambio, pese a estar mejor preparados de acuerdo a estudios internacionales, ven una menor recompensa en su esfuerzo que los de Canarias, Andalucía, Murcia y Extremadura, lo que repercute negativamente en sus opciones de futuro. La puntuación para acceder a un grado es muy importante en las carreras en las que hay más demanda que plazas para entrar en una determinada universidad. Esa nota está conformada por el 60% de la de Bachillerato y el 40% de la obtenida en la EBAU, por lo que la situación actual perjudica a los estudiantes salmantinos.