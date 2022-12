La LOSU, ‘oportunidad perdida’ para alumnos, sindicatos y rectores

En este sentido, el rector de la Universidad de Salamanca se ha manifestado a favor de las medidas que incluye la ley para desprecarizar al profesorado, sin embargo, ha reconocido que le hubiera gustado que la LOSU hubiera ido más lejos. “No representa avances importantes”, lamentaba esta semana Ricardo Rivero y estimaba que el cambio legislativo, principalmente en lo que se refiere a la adaptación de las figuras de profesorado, supondrá un coste de 10 millones de euros para el Estudio. Y es que, por ejemplo, la nueva ley obligará a convertir en indefinidos a todos los profesores que ejercen como “falsos asociados”, pero no incluye una financiación para poder llevar a cabo esta transformación que recoge también la figura del profesor sustituto.

“Mantiene todo lo malo de las anteriores normas y avanza muy poco; no se mejora , sino que se empeora en aspectos que deberían ser comunes para todas las comunidades autónomas”, lamentaba el presidente de CSIF Salamanca, Federico Martín, y advertía que van a hacer en la Universidad lo mismo que en la ESO y el Bachillerato, de manera que “el título no va a valer lo mismo en todas las comunidades y eso va a generar más desigualdades y problemas para las universidades más exigentes, ya que algunas harán bien la selección de personal, pero otras no”.

El proyecto aprobado en el Congreso no convence a los estudiantes, pero tampoco a los jóvenes investigadores. El proyecto que el ministro de Universidades, Joan Subirats, remitió a las Cortes el pasado verano establecía que las nuevas comisiones de selección estuvieran integradas por una mayoría de miembros externos a la universidad convocante elegidos por sorteo público entre el conjunto del profesorado, pero finalmente, ante las presiones recibidas por los partidos nacionalistas, el proyecto de la LOSU votado esta semana en el Congreso recoge que el sorteo se realizará a partir de una lista de docentes e investigadores elaborada por la universidad y según la normativa interna de cada institución.

Asimismo, la ley que acaba de ser aprobada en el Congreso y ahora tiene que pasar por el Senado para proceder después a su aprobación definitiva —se calcula que estará lista para el mes de marzo—, reconoce el derecho de los estudiantes al paro académico y también un aumento de su participación en los órganos de gobierno de las universidades, con un mínimo del 25%, además de obligar a que los alumnos participen en el diseño de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), sin embargo, según el presidente del Consejo de Delegaciones de Estudiantes (CONDELE) de la institución académica salmantina, Moisés Piñero, “no aporta lo suficiente”, pues los estudiantes logran mejorar su porcentaje de participación en algunos aspectos, pero no en otros. En definitiva, la ley no recoge los cambios para que la universidad española se acerca a un sistema “cada vez más gratuito, inclusivo, público y de calidad”.

El cambio no terminará con la endogamia, sino que puede incrementarse por la eliminación de la acreditación para determinadas figuras de profesorado. “La eliminación del requisito de acreditación para profesor ayudante doctor puede facilitar la prevaricación en los procesos selectivos”, explican desde la asociación Innova-Salamanca, que tampoco están de acuerdo con la exigencia de estancias fuera de sus universidades para ciertas figuras de profesorado pues, aseguran, “las condiciones socioeconómicas de los profesores son muy diversas”. En este sentido, los jóvenes investigadores piensan que la LOSU no solo no termina con la precariedad, sino que incluye trampas como la exclusión de la figura de profesor ayudante doctor del cómputo de docentes temporales, cuando siguen sin ser una figura permanente.

Y otra de las polémicas novedades de la LOSU a su paso por el Congreso es que los candidatos a rector, no solo no tendrán que ser catedráticos, sino que podrá aspirar al rectorado el personal laboral.