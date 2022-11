La llamada de auxilio de la Enfermería: urgen 270 plazas o “peligra la asistencia”

La Enfermería salmantina ha lanzado esta semana un SOS solicitando la llegada -de diferentes maneras- de casi 270 profesionales más para el Hospital de Salamanca y para los centros de salud de la provincia, pero la respuesta que han obtenido de la Consejería de Sanidad es que, de momento, solo podrán atender menos de la mitad de las peticiones.

La voz la ha alzado el sindicato Satse, aunque cuenta con el respaldo de otras organizaciones relacionadas con el ámbito enfermero. Advierten de que si no se incrementan las plantillas a corto plazo “la asistencia se va a ver seriamente comprometida”.

El grito de auxilio de la Enfermería tiene dos vertientes. Por un lado, se refieren al proceso de estabilización de miles de plazas eventuales que la Junta de Castilla y León tiene que afrontar antes de fin de año y que “ya va muy tarde”, apuntan desde los sindicatos. En mayo se solicitó al Hospital de Salamanca que realizara una estimación del número de plazas eventuales que podrían someterse al proceso de estabilización.

Las profesionales del Hospital, por la experiencia recogida en cada planta y en cada servicio, calcularon que hace falta estabilizar 200 plazas. El Complejo Asistencial revisó los números y trasladó a Sacyl que los puestos a estabilizar serían 161 y la respuesta de la Consejería ha sido que ni una cosa, ni la otra: solo 99.

No significa que haya que sumar 200 enfermeras más a las que actualmente hay, sino que 200 de las profesionales que ya están trabajando en el Complejo de forma eventual -las contratan de forma discontinua- lo hagan de forma continua: que las plazas por encima de plantilla se integren en la plantilla orgánica, de modo que no se repitan situaciones como las de este verano, cuando se ha ido a llamar a alguna de estas enfermeras eventuales y se han encontrado con que no estaban disponibles porque han aceptado otras ofertas mejores.

“Lo que pedimos es que esos puestos de trabajo estén trabajando todos los días y no solo de vez en cuando. Eso es estabilizar, y si no lo haces tú, lo va a hacer Extremadura, por ejemplo. De lo contrario, vas a estas siempre dependiendo de que haya disponibilidad de enfermeras justo en el momento en que tú las necesites y no tiene sentido porque es más que evidente que si la necesitas, dado que las estás utilizando a lo largo de todo el año, pero con interrupciones”, apunta Laura Barrueco, representante de Satse Salamanca.

La estabilización de puestos eventuales es una premisa dictada desde Europa y la mayoría de consejería de Sanidad se están apresurando por retener a sus profesionales. “Si de la gente que ahora mismo trabaja para ti solo retienes a 99, el resto se va a buscar la vida. Si no te das prisa, luego no salgas diciendo que necesitamos enfermeras, pero que lamentablemente nos las hay. Están aquí ahora mismo, en tu hospital”, recalcan desde Satse.

Todos los hospitales de Castilla y León han enviado sus peticiones a Sacyl pero -según afirman desde Satse- “las dos únicas correcciones que se han realizado han sido a las cifras pedidas por Salamanca y Ávila”. “Nuestro caso es especial, puesto que hemos cambiado de hospital, es mucho más grande, se han creado necesidades nuevas y es imprescindible redimensionar las plantillas”, insisten.

Primaria necesita 69 más

A diferencia del Hospital, la petición para Atención Primaria no es estabilizar a las trabajadoras que ya están, sino realmente incorporar a decenas de nuevas profesionales. En concreto, la petición de las enfermeras es sumar 69 profesionales más “para alcanzar la paridad entre médicos y enfermeras”. “Hay más médicos que enfermeras y ahora el perfil de paciente precisa cada vez más cuidados de Enfermería”, argumentan.

La petición ya se ha trasladado a Sanidad que, de momento, ha concedido la contratación de 18 profesionales.