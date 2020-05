La 'lista negra' de decisiones que ha llevado a Salamanca a estar ahora así

¿Se tomaron las medidas necesarias? ¿Se actuó a tiempo para evitar un número tan elevado de contagios? En una entrevista a LA GACETA, el investigador de la Universidad San Pablo CEU, el virólogo Estanislao Nistal, señaló apenas cuatro días después de la declaración del Estado de Alarma que se podía haber hecho mejor. “Hay varios factores que jugaron en nuestra contra. Con las manifestaciones del Día de la Mujer perdimos dos o tres días que eran muy importantes, no se respondió rápidamente en ese momento y haber atajado la situación dos o tres días antes a lo mejor nos habría quitado los sofocos que estamos teniendo ahora mismo”, aseguró. La concejala de Salud Pública de Salamanca y profesora de Microbiología, María José Fresnadillo, insistía también ayer en este periódico en que el Ejecutivo de Sánchez minusvaloró la pandemia y no actuó a tiempo.

Actos masivos y fronteras abiertas: Manifestación, Copa de la Reina y llegada de madrileños

El mismo día que en Madrid se celebraba la polémica manifestación del Día de la Mujer, Salamanca acogía dos actos masivos, otra marcha reivindicativa de más de 7.000 personas y la Final de la Copa de la Reina. Un día después, Madrid, Vitoria y Labastida (La Rioja) anunciaban la suspensión de las clases durante catorce días ante la rápida propagación del virus. Al mismo tiempo, un médico de Tamames se convertía en el cuarto positivo de la provincia de Salamanca. El virus había entrado en la provincia y los primeros contagios llegaron desde la capital de España, pero aún no se habían tomado medidas. A pesar de que Castilla y León y Madrid reclamaron el cierre de las fronteras entre territorios, una competencia del Gobierno central, continuaron llegando viajeros. De hecho, hasta principios de esa misma semana ni siquiera se habían prohibido los vuelos desde Italia, de donde llegaron a España el mayor número de casos. Pedro Sánchez no lo hizo y, ante las suspensión de las clases, muchos madrileños se desplazaron a sus segundas residencias de Salamanca, circunstancia que ayudó a propagar el COVID. Ni el Ejecutivo central, ni la Junta ni los ayuntamientos frenaron esos desplazamientos. Solo el alcalde de Lagunilla instó a los forasteros a mantener una cuarentena de quince días para evitar contagios en el municipio.

Cierre de colegios: Descoordinación al suspender las clases

En Castilla y León, el cierre de los colegios no se anunció hasta el viernes 13, un día después de que las dos universidades suspendiesen las clases y uno antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez decretase el Estado de Alarma, que le había reclamado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Esa noche de jueves, numerosos estudiantes salieron a la calle a celebrarlo en la capital del Tormes. Al mismo tiempo, al tomarse la decisión de una manera descoordinada entre las diferentes autonomías se facilitaron los movimientos de la población universitaria y algunos de ellos se convirtieron, apuntan los expertos, en un vehículo para que el COVID viajase por el país. Ese fin de semana ya había en Salamanca, 31 positivos y tres muertos. “Se podría haber hecho antes, pero también es verdad que, si hubiéramos sido capaces de contener al virus antes, no habría sido necesario cerrar los colegios”, señalaba el virólogo Estanislao Nistal.

Retraso de medidas: Comercios, transporte y besapiés

El presidente de la Junta reclamó también ese domingo, primer día de confinamiento, medidas más duras, como el cierre de comercios no esenciales, limitar el transporte público al máximo y cerrar las iglesias. Pero ese “cerrojazo” total de industria y servicios no esenciales no llegó hasta dos semanas después. No obstante, el propio Gobierno regional también apuró hasta el último momento para prohibir actos masivos como el tradicional besapiés a Jesús Rescatado, previsto para el 6 de marzo, y que se canceló la tarde antes; o una fiesta de 2.000 jóvenes en Aldearrodrigo programada para el 14 de marzo y que continuaba convocada tres días antes.

Residencias y sanitarios desprotegidos: Falta de EPIs y test

El COVID-19 no encontró muchas dificultades para entrar en las residencias de mayores. Aunque algunos centros, por propia iniciativa, limitaron las visitas de familiares, la generalización de la medida llegó tarde. Hoy la Junta de Castilla y León contabiliza en las de la provincia 434 muertes de casos confirmados o con síntomas compatibles, la cifra más alta de la Región e incluso un número mayor de los fallecimientos registrados en el Hospital. Quince días después de la declaración del Estado de Alarma, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, reclamaba por carta al ministro de Sanidad equipos de protección para los trabajadores de las residencias, y a mediados de abril reclamaba al presidente del Gobierno test para evitar que el coronavirus se extendiese aún más en estas instalaciones. La falta de material, cuya compra centralizó el Gobierno al comienzo de la pandemia, también la acusaron los sanitarios del Hospital y los centros de salud, por lo que la Junta se lanzó ya en plena pandemia a comprarlo en el mercado chino. Por otra parte, hasta abril no se comienzan a hacer los test rápidos para detectar contagios. De hecho, de los 6.188 realizados hasta ahora, según los datos de la Junta, más de la mitad se han hecho en la última semana.