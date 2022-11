La La Love You: “Quienes vengan a vernos a Salamanca serán protagonistas de un fiestón”

Hace tres años, la vida de La La Love You pegó un giro de 180º. Dos fenómenos fueron los que incentivaron este cambio para siempre. El primero, que la cantante pamplonesa Amaia Romero recomendara su música en un programa de televisión nada más ganar Operación Triunfo. El segundo, que se mostrara resiliente frente al gran reto que supuso la pandemia para cualquier artista.

En 2019, esta formación, a la cual le da nombre una canción de los Pixies, se convirtió en un fenómeno social lanzando ‘El fin del mundo’, un tema que ‘reventó’ Spotify y que hizo que, después de haber pasado desapercibida durante 10 años, se colocase en el primer plano del panorama musical español, ofreciendo conciertos por todo el país.

LA GACETA repasa con sus cuatro puntales, Celia Sánchez, Roberto Carlos Castrillo, David Merino y Óscar Hoyos, su trayectoria y su evolución antes de actuar en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca.

La La Love You se ha convertido en uno de los grupos con mayor número de seguidores a nivel nacional, conquistando prácticamente todos los premios musicales posibles y colgando los carteles de ‘sold out’ en muchos de sus conciertos. ¿Cómo fueron sus inicios y por qué ‘La La Love You’?

—‘La La Love You’ es el nombre de una canción de los Pixies. Cuando montamos el grupo, hace muchos años, nos gustaba cómo sonaba y nos quedamos con ese nombre. Empezamos a tocar cuando estábamos en el instituto. Éramos amigos, teníamos gustos musicales parecidos y nos molaba la idea de tener una banda. La La Love You nació de forma espontánea, entre colegas y por el mero hecho de divertirnos.

Si tuvieran que valorar vuestra evolución desde que se formó en 2007, ¿cómo la valorarían? ¿Qué creen que ha cambiado desde sus inicios hasta ahora?

—Con los años, las cosas de alrededor han ido cambiando. La escena es muy diferente y la atención que tenemos ahora también es muy distinta, pero creo que, nosotros, como banda, siempre hemos sido lo mismo. Seguimos teniendo rutinas muy parecidas a cuando estábamos en el instituto, las mismas motivaciones a la hora de componer y, en general, la misma forma de entender la música. Ahora, hay mucha variedad de estilos en nuestras canciones, pero siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, manteniendo ese puntito eléctrico.

¿Cómo se definirían?

—Casi siempre que se nos acerca alguien, nos dice que nuestra música les da “muy buen rollo”. Eso es lo que mejor nos define. Nosotros nos divertimos haciendo música y la banda es nuestro juguete.

Muchos años juntos. Demasiados. ¿Qué dirían que es lo más difícil y lo más fácil de trabajar juntos?

—Creo que tener un grupo, en lugar de ser un artista en solitario, tiene muchas ventajas. Es mucho más divertido porque tienes a alguien con quien pelearte. Pasamos muchas horas juntos en el estudio, en el local de ensayo, en la furgoneta... La cosa es que ya nos ha dado tiempo a discutir tanto que nos hemos pasado el juego.

En 2021, recibieron el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español y el Doble Disco de Platino por ‘El fin del mundo’. ¿Qué supuso para ustedes este reconocimiento después de tantos años de trabajo?

—¡Triple! ¿Sabes cuál es el síndrome del impostor? Pues, con estos reconocimientos, nos pasa un poquito eso. Suena tan grandilocuente que, a veces, no nos lo acabamos de creer. Todo esto nos anima a seguir y a pensar que todo sigue mereciendo la pena.

¿Cómo surgió ‘El fin del mundo’? ¿Qué significa para ustedes este tema? ¿Se escuchará en Salamanca?

—La La Love You está teniendo una carrera loquísima. La recomendación que Amaia Romero hizo en ‘La Resistencia’ nos colocó en el mapa. Ahí, teníamos ya algunas canciones a medio escribir. De ahí salió ‘El fin del mundo’, que, a día de hoy, es la canción más importante para la banda, ya que protagoniza el momento álgido de todos nuestros conciertos. En Salamanca, seguro que se monta gorda cuando la toquemos.

Hoy actúan en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca. ¿Qué esperan de su paso por una ciudad en la que la cultura se vive con tanta profundidad?

—Salamanca es una ciudad muy especial para La La Love You. Es uno de los primeros sitios a los que fuimos a tocar “fuera” y hemos vuelto varias veces. Por las experiencias anteriores, estamos seguros de que va a ser un concierto increíble. Será un fiestón. Quien tenga ganas de farra, deberá ir.

Casi siempre se han pronunciado sobre la importancia que se le da al arte local. Salamanca es una ciudad en la que la cultura se vive mucho, pero también es ‘pequeña’. ¿Qué creen que falta para que los grupos pequeños irrumpan a nivel nacional?

—Como he dicho, Salamanca fue uno de los primeros sitios a los que fuimos y, allí, nos encontramos con un montón de grupos afines a nosotros que, a día de hoy, todavía son amigos. Había una especie de mini escena punk pop que molaba mucho. Es verdad que muchos de estos grupos se desanimaron y que ya no existen, pero conozco otros que están surgiendo últimamente. Espero que los de ahora consigan el apoyo y las oportunidades que otros no tuvieron. Sería bueno para Salamanca y para todos.

Han colaborado con Delaporte, Renee, Nena Daconte o Veintiuno. ¿Les gustaría colaborar con algún artista en concreto?

—Estamos cumpliendo tantos sueños que ya nos da vergüenza desear. Nos encanta colaborar con otros artistas porque aprendemos de ellos. Tenemos preparadas algunas canciones nuevas con artistas que nos flipan, pero es un secreto.