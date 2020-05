La Junta suavizará su exigencia de que las zonas de salud no tengan contagios para avanzar en la desescalada

Tanto la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, como el vicepresidente Francisco Igea, arrojaron ayer algo de luz sobre cómo gestionará la Junta el avance hacia la Fase 1 en materia de sanidad. Ambos lamentaron que el Gobierno no haya fijado umbrales epidemiológicos para avanzar de etapa, por lo que defendieron tener en cuenta las cifras de curados por zonas de salud y no solo por su capacidad de aumentar ingresos en hospitales y UCIs por provincias como propone el Ejecutivo. La plantillas de Atención Primaria y Epidemiología se reforzarán, los criterios se suavizarán y podrán revisarse de forma semanal.

CRITERIOS: Datos sanitarios y de contagios marcarán la escalada o desescalada

Casado explicó que el máximo problema para la Junta es que el Ministerio no ha ofrecido umbrales epidemiológicos. "El rigor sanitario debe regir todo el proceso, pero nuestro máximo problema para pasar de una fase a otra es la falta de umbrales. Lamentamos que no exista esa herramienta única y uniforme y que de momento la única será midiendo criterios epidemiológicos y sanitarios". Estos criterios se tendrán en cuenta por centros de salud, no por provincias, dado que la responsable reconoció que el control de los contagios sobre un territorio más pequeño es más fácil para los sanitarios. Por otro lado, las poblaciones de más de 20.000 habitantes serán zona única.

PROGRESIÓN: Se suavizarán los criterios

Si las fases de desescalada avanzan sin rebrotes, la exigencia de que una zona no tenga casos nuevos en 14 días podría suavizarse. "El criterio no será siempre cero casos si vemos que progresamos, pero no será un criterio político, siempre será epidemiológico", insistió Casado. Explicó que se requiere que el número de contagios sea bajo para que el seguimiento de los contactos sea asumible, "con 900 nuevos casos como hoy hacer trazabilidad y PCR a los nuevos casos y a sus contactos es imposible". La revisión de las fases podría ser semanal.

APERTURA EN MADRID: Más vigilancia sobre Soria, Segovia y Ávila

Dado que Madrid ha solicitado pasar a la Fase 1 desde el lunes, la Junta exige al Gobierno más controles para evitar la movilidad entre provincias, que seguiría prohibida. Casado reconoció ayer que el plan B para evitar rebrotes tendrá especial "cuidado" con Soria, Segovia y Ávila.

REFUERZOS: Médicos y enfermeras en los centros de salud

La junta reforzará las plantillas de los centros de salud en zonas con más incidencia de casos y donde se acumule más población, haciendo esfuerzos en función de la evolución de la pandemia. Se designará a una persona en cada centro para la vigilancia epidemiológica y se verá si hay que apoyar con más profesionales a los servicios epidemiológicos. Casado aseguró que aumentarán los contratos de médicos y que el papel de las enfermeras y de los auxiliares será sustancial en la vigilancia. En cuanto a los residentes, insistió en que seguirán teniéndoles en cuenta y haciéndoles contratos como hasta ahora.

PRISONES: Más test en las cárceles

La Junta considera a esta población vulnerable y realizará test tanto a internos como a trabajadores.

En esta estadística, las zonas más cercanas a la capital como la Periurbana Norte y Sur han sufrido la letalidad de la enfermedad. En el área norte, han lamentado la pérdida de 146 vidas, con un 0,76% de las tarjetas sanitarias, muy superior a la incidencia de la ciudad; o en el sur con 56 fallecidos y un 0,46%.