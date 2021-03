La Junta de Castilla y León asegura que va a “solventar de inmediato” la desaceleración en el ritmo de vacunas administradas en la Comunidad.

La provincia de Salamanca cerró el pasado domingo con más de 10.000 dosis disponibles sin utilizar. Esta circunstancia irrita a los colectivos prioritarios que todavía no han sido citados para inmunizarse y que, además, ven como en otras provincias ya han empezado a ‘pinchar’ a sus compañeros.

Es el caso de los profesores salmantinos (casi 5.000), que no tienen ninguna referencia de cuándo van a ser llamados, mientras que en León y Segovia ya se les está vacunando. En León se han marcado distintas franjas horarias, mientras que en Segovia han repartido a los profesores en cinco días diferentes en previsión de que pueda haber efectos secundarios que generen bajas.

Sucede con los profesores, pero también sucedió con los veterinarios y otros colectivos en Salamanca. No es un problema de dosis porque la provincia salmantina es una de las que tiene más vacunas de AstraZeneca sin utilizar.

“La vacunación en las distintas provincias no es uniforme porque algunas personas son de Muface, otros son del Régimen General y tenemos que hacer diferentes listados para controlar las dosis, para registrar posibles efectos adversos... También está el problema de no poder poner vacunas a unas edades y sí a otras, y que el tipo de población de cada provincia sea diferente. Todo esto lleva un tiempo, nos condiciona y nos produce desaceleración, pero aún en estas condiciones Castilla y León es la segunda provincia de España que ha vacunado a un mayor porcentaje de su población y me siento muy orgulloso de ello. Este problema se solucionará de inmediato y continuaremos vacunando a buen ritmo”, expresó Igea, que aclaró la responsabilidad de que unas provincias prioricen a unos colectivos por encima de otros: “Es cada gerencia provincial la que se encarga de organizar la vacunación”, dijo.

Otra de las quejas más recurrentes en Salamanca es la de los mutualistas. Este jueves mismo se registraban reclamaciones de personas de más de 90 años, con grado de dependencia reconocida, y que todavía no han sido citados para vacunarse. “Desde Muface nos aseguran que la Gerencia de Salud tiene los listados de las personas que deben ser vacunadas desde febrero y ni nos han llamado”, relataba una afectada a este diario.