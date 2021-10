La Junta recurre a las listas dinámicas para encontrar interinos con mayor rapidez

La Junta ha recurrido a las listas dinámicas por segundo curso consecutivo para intentar reducir los tiempos en los que tarda en encontrar interinos cuando en las listas ordinarias no hay docentes disponibles o muy pocos. Una opción que no convence a los sindicatos porque consideran que no se garantiza que los candidatos dispongan de los conocimientos pedagógicos necesarios para dar clase al no exigirse la formación específica para ser profesor. También recuerdan que solo se tiene en cuenta el expediente académico de la carrera o del ciclo formativo, por lo que el resto de méritos, como la participación en cursos, queda fuera.

La Consejería de Educación defiende la convocatoria de listas dinámicas porque afirma que en dos o tres semanas ya puede contar con ellas e incluso menos, porque en algunas especialidades ha aprovechado las que había del año pasado. En cambio, si optara por elaborar listas extraordinarias como prefieren los sindicatos y que siguen los mismos criterios que las ordinarias, tardaría entre dos y tres meses hasta poder contratar interinos entre sus integrantes.

Este curso ha abierto una veintena de listas dinámicas. En el cuerpo de profesores de Secundaria se trata de Dibujo, Música, Asesoría y procesos de imagen personal, Informática, Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Organización y proyectos de fabricación mecánica, Procesos de diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos, Sistemas electrónicos y Sistemas