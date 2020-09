La Junta recurre a la vía judicial para confinar a quien se salta la cuarentena

Al afectar a un derecho fundamental, Sanidad no puede obligarles a que se encierren en casa sin el visto bueno de un juzgado

Hace ya varias semanas que la Delegación Territorial de la Junta pidió ayuda al Ayuntamiento para controlar a quienes se saltaban las cuarentenas. Diariamente, el Servicio de Epidemiología facilita a la Policía Local un listado de personas sobre los que existen sospechas de que, a pesar de estar contagiados o estar pendientes de una PCR que puede confirmarlo, siguen saliendo a la calle. Los agentes acuden varias veces a sus domicilios para comprobar si están en ellos y, si no los localizan, informan de esta situación a las autoridades sanitarias. Aunque las Cortes de Castilla y León ratificaron el pasado martes casi por unanimidad —Vox se abstuvo— el Decreto-ley en el que se establece el régimen sancionador de Castilla y León por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la pandemia de la COVID-19, las multas no son suficientes para lograr que algunos “insumisos” se queden en sus casas. Y, al afectar a un derecho fundamental recogido en la Constitución como es la libertad de circulación, la Junta no puede obligar a nadie a que se quede en su vivienda si no existe una resolución judicial que lo ratifique. Según confirma el juez decano de Salamanca, Juan Rollán, para que los acuerdos de confinamiento cerrado de la administración autonómica tengan validez, la autoridad sanitaria, en este caso la Delegación Territorial de la Junta, debe pedir que un juzgado de lo contencioso-administrativo la autorice —y en caso de ser un día festivo, al juzgado de guardia—. Y ese es el trámite al que Sanidad, según confirman fuentes de la propia Consejería, ha tenido que recurrir ante la persistente desobediencia de algunas personas que debían estar confinadas y que no han cambiado su actitud pese al control disuasorio que realizaba la Policía Local.