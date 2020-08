La Junta, dispuesta a abrir expediente sancionador a alumnos que incumplan el uso de mascarilla

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León está dispuesta a abrir expediente sancionador a los alumnos que no cumplan la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros educativos. Así se lo han trasladado los responsables de la Consejería a los representantes sindicales ante los problemas de disciplina planteados por los miembros de la Mesa Sectorial.

Las organizaciones sindicales consideran que el profesorado puede tener dificultades para hacer cumplir la normativa, especialmente en ESO y Bachillerato. Desde la Consejería de Educación reconocen que pueden existir problemas y se han manifestado a favor de abrir un expediente sancionador a quien incumpla el uso de la mascarilla en los centros educativos porque supondría una falta a la salud pública.

Los sindicatos esperan que, tras la reunión de mañana, la Junta de Castilla y León presente un nuevo protocolo, aunque lamentan no tener aún conocimiento del mismo, ya que en las reuniones de esta semana, la Consejería de Educación ha insistido en su apuesta por la presencialidad, sin plantear otra posibilidad, y ante las críticas de los padres porque los centros no han informado de las condiciones de inicio del curso, los responsables de Educación de la Junta dicen que esos planes están elaborados y que no hay problemas de espacio en los centros de Educación Infantil y Primaria y solo hay casos concretos en Bachillerato en centros de Salamanca, Burgos y Valladolid. La Consejería de Educación no ha informado, por el momento, de cuáles son esos centros que tienen problemas para cumplir la ratio que ahora está en 25 alumnos. Las organizaciones sindicales reclaman que esa ratio baje a 18 alumnos, como máximo, porque de lo contrario los estudiantes no podrán estar separados 1,5 metros, como marca la distancia de seguridad. “Se pide que los ciudadanos no se reúnan con más de 10 personas, pero en los centros educativos sí pueden estar 25 alumnos sin distancia de seguridad”, denuncia Federico Martín, de CSIF. Los sindicalistas lamentan también que no se haya aprovechado el verano para regularizar la enseñanza on line.