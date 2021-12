La Junta convoca ayudas de hasta 376 euros para trabajadores en ERTE

La Consejería de Empleo e Industria ha publicado la convocatoria de ayudas para paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos o en situación de especial vulnerabilidad afectados por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) tanto de suspensión de contrato de trabajo como de reducción de jornada.

Según informan desde el departamento que dirige Ana Carlota Amigo, esta ayuda económica, que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros, se podrá solicitar desde el 13 de diciembre y hasta el 13 de enero.

Se establece una cuantía fija en función del número de días que haya estado en situación de ERTE el beneficiario. Así, si la suspensión o reducción de jornada ha tenido una duración de entre 40 y 55 días de jornada completa, la ayuda será de 250 euros; entre 56 y 70 días, la subvención será de 333 euros; y en los supuestos de una duración superior a los 70 días, la compensación será de 376 euros.

Podrán solicitar la ayuda los trabajadores que se hayan visto afectados por un expediente temporal de regulación de empleo durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, “siempre que no superen los niveles de ingreso establecidos en las bases”.

Para ello se ha fijado una base de cotización que no supere los 1.400 euros mensuales por un contrato de jornada completa o su parte proporcional en el caso de contratos a tiempo parcial y el nivel anual de rentas de la persona que solicite la ayuda y de su cónyuge o pareja de hecho no podrá superar 3,5 veces el IPREM. Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de forma presencial y habrá que cumplimentar de forma obligatoria el formulario de solicitud disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. “La cumplimentación del formulario deberá hacerse, además, en dicha sede, donde se le asignará un número de referencia”, precisan las mismas fuentes. Ese número de referencia se tendrá en cuenta a la hora de conceder la ayuda, que se concederá por orden de presentación de la solicitud. Empleo prevé cubrir las necesidades de los trabajadores de la Región con la partida de 3,5 millones, por eso no espera que nadie se quede fuera.