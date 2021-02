La jugosa entrevista del diputado de Vox por Salamanca con el excomisario Villarejo en la cárcel

Víctor González Coello de Portugal, diputado de Vox por Salamanca, y Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario Vox, se reunieron el pasado viernes con el ex agente policial José Manuel Villarejo en la prisión de Estremera en el marco de la “comisión Kitchen”.

¿Por qué deciden entrevistarse con el comisario Villarejo?

Nosotros pensamos que no tiene mucho sentido que hubiera una “comisión Kitchen”, dado que hay un proceso judicial que tiene muchos más recursos para llegar a las consecuencias de lo que ha sido esta fase de corrupción del Partido Popular, pero una vez que se ha constituido hay que trabajar y lo que no puede ser es jugar al fútbol si no hay pelota, y lo que está claro es que el núcleo es Villarejo. No entendíamos que hubiese una oposición por parte del PP y del PSOE a que Villarejo acudiese a la comisión, advertimos que iríamos a visitarle a la cárcel y al final conseguimos que una de las personas que declare en la comisión sea Villarejo, pero pensábamos que iba a ser la primera persona y nuestra sorpresa fue cuando la presidenta de la mesa nos informó de que muy probablemente habría antes otras comparecencias, así que con el ritmo que tienen las comisiones en el Congreso de los Diputados, podríamos estar hablando de dos años.

¿Y cómo fue la entrevista?

Ha sido una visita esclarecedora. Es un señor que tiene una gran memoria, muchísima información, probablemente más de la que se conoce a día de hoy, y que también es un gran actor. Nos sorprendió muchísimo que agradeciera que fuéramos a verle y que nos dijera que éramos la última fuerza política que pasábamos por allí, puesto que ya habían ido tanto del PSOE como del Partido Popular, y alguno de ellos varias veces.

¿La visita del PP y del PSOE tenía objetivos muy distintos a los de Vox?

Dice que los únicos que fuimos a que nos contara somos nosotros, que los otros solo fueron para pedirle: unos para que atacara a otras formaciones y los otros para que no les atacara a ellos. Eso a nosotros nos dejó perplejos, resulta que todos habían pasado por allí. Desde luego, esto no habla bien de nuestro sistema político, ni de cómo hacemos las cosas en este país.

¿Y qué les desveló?

La entrevista fue muy interesante. Indudablemente, del Partido Popular tiene muchos datos por lo que tendrá que ir a declarar varias veces a la comisión porque no vamos a ser capaces de discernir todo lo que nos quiera contar. Pero me sorprendió muchísimo el dato que repitió varias veces de que había trabajado más para el PSOE que para el PP, e ironizó con la “casualidad” de que lo único que han sido capaces de descodificar de sus archivos hayan sido todas las cosas del PP, y que las cosas que le encargaron el PSOE, no salgan a la luz. Menospreciaba el “caso Kitchen” en comparación con las muchas cosas que tiene del PSOE, que era una de las sospechas que nosotros teníamos porque ocho años de Zapatero dan para mucho, y también las etapas anteriores.

¿Por qué no pudieron grabar?

Nuestro deseo era grabar la conversación, que dijera que lo tuviera que decir, que no significa que sea verdad, y lo íbamos a poner a disposición de la comisión, de los medios de comunicación y de los españoles. Pero nos dijeron que no podíamos grabar, le dijimos que sabíamos que en noviembre un periodista de “El País” había podido hacerlo y alegaron que para el periodista era una herramienta fundamental de trabajo. Ante esa respuesta peregrina y ofensiva que venía marcada por el Ministerio de Interior me quedé perplejo porque nosotros estuvimos casi tres horas y no se pueden apuntar todos los matices, hay muchas cosas que no son simplemente datos, sino expresiones que se pierden. Al final accedimos a entrar y nos dijeron que ellos iban a grabar la conversación, así que vamos a solicitarla, pero no tenemos la garantía de que nos la vayan a dar y de que no se modifique.