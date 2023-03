La historia de emprendimiento de María Crisóstomo, salmantina de 31 años, es de esas que sirven de inspiración para muchos jóvenes. Licenciada en Bellas Artes en el 2014. Tras coquetear y experimentar con la fotografía, el diseño y la creatividad, decidió especializarse en la industria textil, pudiendo agrupar todas las disciplinas que amaba en un solo proyecto. A día de hoy es la creadora de una marca de moda sostenible, que ha conseguido cosechar grandes logros.

“En ninguna carrera nos preparan para salir al mundo y emprender. No tienes formación de empresa de ningún tipo. No sabes lo que es ser autónoma o simplemente cómo se hace una factura. Te toca aprender mucho por tu cuenta”, afirma María. Aún así, reconoce que ha sido la etapa que ha supuesto para ella un mayor crecimiento personal: “Lo más bonito de emprender es todo lo que ocurre en el camino. Te va transformando como persona, vas cambiando y entiendes el mundo de otra manera”, reconoce.

Tras su experiencia, cree que el momento perfecto para emprender es entre los 20 y 30 años: “La juventud te da atrevimiento. Aunque no tengas experiencia, no te tienes que preocupar porque eso se va adquiriendo con el tiempo. Hay que hacerlo cuando posees esa energía y esa potencia que te da la edad. Te comes el mundo y te atreves. Para opositar y trabajar para otras empresas hay tiempo”, explica la diseñadora. Decidió constituir su marca en el año 2019.

Con anterioridad, ya había colaborado en varios proyectos en la ciudad: “Antes fui la creadora de la galería urbana del barrio del Oeste y de la feria creativa vintage ‘Salamarket’. Son proyectos que consiguieron acercar el arte y la cultura al ciudadano y de los que estoy muy orgullosa”, afirma María. Los tres pilares fundamentales de su marca de moda sostenible son: arte, creatividad y sensibilidad. “Yo no me siento nada identificada con la ‘fast fashion’. Intento colaborar con aquellos emprendedores que van dando pequeños pasos para conseguir cambiar el mundo, como yo”. Los materiales que utiliza en sus diseños son todos fabricados en nuestro país: “El tejido siempre es local. Son materiales naturales, éticos y la confección en pequeños talleres”.

A día de hoy sus diseños llegan a todas las ciudades de España a través de su web. También a tiendas físicas de Valladolid, Salamanca, Santiago, Zaragoza y Barcelona. “Estos últimos meses he recibido pedidos online de Francia, Italia, Inglaterra, Austria, Alemania y Finlandia. Este es mi mayor logro”, reconoce María. Tiene muy claro el objetivo de su marca durante sus próximos años: “Quiero hacer moda que tenga una historia detrás y que las mujeres que la vistan se sientan especiales y poderosas”.