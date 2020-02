La joven promesa salmantina de la alta cocina

Salamanca, ciudad hostelera y universitaria, es una gran cantera de promesas de la cocina. El último en sumarse a esta lista ha sido Javier Fuentes del Río, alumno se segundo del grado medio de Cocina y Gastronomía del CIPF Rodríguez Fabrés que ha sido uno de los 50 seleccionados de España (son cuatro de Castilla y León) en la semifinal del Premio Promesas de la alta cocina organizado por Le Cordon Bleu, una de las escuelas culinarias de más prestigio a nivel mundial.

Este jueves, Fuentes podría convertirse en uno de los diez alumnos que pasan a competir en la gran final y presentar su plato frente a chefs de referencia, un jurado que en ediciones anteriores ha contado con la presencia de Martín Berasategui, Quique Dacosta, Joan Roca o Andoni Luis Aduriz. El premio del certamen no es nada desdeñable: una beca valorada en 23.000 euros para ampliar la formación en la escuela Le Cordon Bleu de la Universidad Francisco de Vitoria.

Es la tercera vez que Javier Fuentes, de 20 años, alcanza una semifinal de un concurso de cocina. Para éste último presentó sus notas y una carta de motivación, además de la elaboración de una receta en vídeo que estos días se puede votar en la página de Facebook de Le Cordon Bleu. “Cromatismo naranja” es el nombre de su plato, elaborado a partir de una suprema de salmón rellena de una duxelle de setas y panceta ahumada (producto típico de Salamanca), con una salsa de vino blanco, una salsa holandesa y un zumo de naranja sanguina para dar el toque agridulce al plato.

Dabiz Muñoz, Berasategui o Diego Herrero son algunos de los chefs referentes para el joven salmantino, que descubrió su vocación por la cocina cuando tras estudiar para ser camarero y trabajar en un restaurante, descubrió que quería pasarse a los fogones. “Me gusta crear platos, innovar. Mi idea es sentar las bases como cocinero, estudiar el grado superior de dirección y jefe de cocina, y trabajar duro para empaparme de diferentes tipos de restaurantes con estrella Michelín, de producto, vanguardia... y luego cuando me vea preparado, me gustaría abrir un restaurante”, revela Javier Fuentes que, de no ganar este concurso, pasará unos meses aprendiendo en las cocinas del restaurante Coque en Madrid, con dos estrellas Michelín.