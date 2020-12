La irregular afluencia de público empaña la reapertura de la hostelería

Este viernes los salmantinos han podido volver a los bares tras la decisión de la Junta de Castilla y León por la mejoría presentada en la provincia. Después de un mes de ‘abstinencia’ los residentes en Salamanca no se han hecho de rogar y han asistido con ganas a los establecimientos hosteleros.

Sin embargo, no todos hosteleros salmantinos han vuelto a trabajar, a la espera de que la situación epidemiológica de la provincia mejore y la restricción de los aforos baje al menos al 50%, algo que se recoge en el nivel 3 hacia el que avanza la provincia. Tras la publicación de la reapertura en el Boletín Oficial de Castilla y León, el sector se puso en marcha coincidiendo con la entrada de la borrasca Dora, que trajo consigo lluvias e intenso frío.

Por eso la mayoría de las terrazas estaban prácticamente vacías, salvo excepciones puntuales en algunas zonas que acogieron a jóvenes, como en la Gran Vía y San Julián. “Los clientes se han portado muy bien todo este tiempo. Han entrado esta mañana frotándose las manos tras semanas soportando el frío en la calle”, aseguró Manolo, que hasta este viernes ha servido para llevar en su restaurante del polígono de los Villares. Para José la jornada empezó de una forma muy similar en plena Plaza Mayor, donde a las 11 de la mañana apenas había actividad con cuatro grados sobre cero. “El primero que ha entrado por la puerta me ha dicho que ya era hora de que abriéramos. Había muchas ganas de café y de sentarse a tomar algo”, añadió el camarero.

En el negocio de José María García algunos clientes entraron eufóricos, “deseosos de volver a la rutina anterior”, aseguró el empresario. En su establecimiento la jornada comenzó bien, con bastantes desayunos. “Tenemos gente de la Diputación y de las universidades, clientes que vienen todos los días y que hoy han podido entrar aunque tengamos limitado el aforo”.

“Con estos aforos es complicado que haya rentabilidad, otra cosa es que haya optimismo”, resumió el presidente de la Asociación de Hostelería, Álvaro Juanes. Por otro lado, el vicepresidente, Jorge Moro, señaló que fuera del centro no hubo una avalancha de público. “Creo que recuperar la actividad anterior va a costar bastante. Con tanto cambio de medidas a la gente ya la tenemos loca, ya no saben qué pueden hacer o no, si pueden consumir en barra o no...”, se quejó el hostelero.

En cuanto a la rentabilidad, duda incluso de que con un aforo del 50% sea suficiente. “Habrá locales que se libren porque tienen muchos metros, pero los que tengan aforos reducidos no pueden. Muchos no han abierto y tendrán que hacer sus cuentas para hacerlo más adelante”.